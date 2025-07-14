Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о потасовке, начавшейся после окончания финала клубного ЧМ с «Челси» (0:3).

«В конце матча возникла ситуация, которой можно было избежать. Я, как всегда, намеревался разнять игроков, чтобы не возникло дальнейших проблем. Мы все должны были предотвратить эскалацию ситуации.

Матч был очень напряжeнным, все испытывали огромное давление. Я видел, как [главный тренер «Челси» Энцо] Мареска толкал некоторых игроков, а другие толкали его. Таких ситуаций нам всем следует избегать. Поэтому я разнимал игроков», – сказал Луис Энрике.

В ходе конфликта испанский тренер толкнул новичка «Челси» Жуана Педро. Энрике попал рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу. Тот упал на газон.

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал», – сказал Энрике в интервью DAZN.