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  • Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»

Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»

Сегодня, 10:30
2

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о потасовке, начавшейся после окончания финала клубного ЧМ с «Челси» (0:3).

«В конце матча возникла ситуация, которой можно было избежать. Я, как всегда, намеревался разнять игроков, чтобы не возникло дальнейших проблем. Мы все должны были предотвратить эскалацию ситуации.

Матч был очень напряжeнным, все испытывали огромное давление. Я видел, как [главный тренер «Челси» Энцо] Мареска толкал некоторых игроков, а другие толкали его. Таких ситуаций нам всем следует избегать. Поэтому я разнимал игроков», – сказал Луис Энрике.

В ходе конфликта испанский тренер толкнул новичка «Челси» Жуана Педро. Энрике попал рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу. Тот упал на газон.

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал», – сказал Энрике в интервью DAZN.

  • Ранее Энрике выиграл все 12 финалов на клубном уровне, в которых участвовал в качестве тренера.
  • Единственное поражение тренера в финале случилось, когда он возглавлял сборную Испании, которая уступила Франции в решающем матче Лиги наций в 2021 году.

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Источник: RMC Sport
Клубный чемпионат мира ПСЖ Челси Энрике Луис
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Комментарии (2)
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Cleaner
1752481261
Энрике, ЭТО ТЫ БРОСАЛСЯ на игроков Челси ОТ ОБИДЫ, что они ПОРВАЛИ твоего богатенького ПСЖ как тузик грелку!!!...(((
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subbotaspartak
1752482015
Футбольная борьба - реслинг отдыхает..
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