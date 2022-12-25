Луис Энрике

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21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
4
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
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Все новости
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
7
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
3
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
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Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
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18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
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17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
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Луис Энрике
Тренер
Имя
Луис
Фамилия
Энрике
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 мая 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига наций 2018/2019
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Испании 2016
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Клубный чемпионат мира 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Суперкубок Испании 2015
Суперкубок УЕФА 2015
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Кубок Каталонии 2014
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Каталонии 2014
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Испания
6
3
1
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
02.06.2022
Испания
1 : 1
Португалия
05.06.2022
Чехия
2 : 2
Испания
09.06.2022
Швейцария
0 : 1
Испания
12.06.2022
Испания
2 : 0
Чехия
24.09.2022
Испания
1 : 2
Швейцария
27.09.2022
Португалия
0 : 1
Испания
9 марта
21:20
«Тоттенхэм» определил пять кандидатов на замену Конте
3
7 марта
08:18
Хави обошел Гвардиолу по очкам в первых 50 матчах за «Барселону» в Примере
1
19 февраля
10:58
«Атлетико» составил шорт-лист тренеров на замену Симеоне
2
23 января
13:44
Сборная Бразилии рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера
5
12 января
15:55
Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии
2
25 декабря 2022
19:21
Зидан, Энрике – претенденты на пост тренера сборной Португалии
22 декабря 2022
17:47
Стали известны четыре кандидата на пост тренера сборной Бразилии
2
13 декабря 2022
16:43
Энрике сравнил Педри с Гарри Поттером
01:33
Энрике прокомментировал свое будущее после ухода из сборной Испании
00:16
Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»
8
12 декабря 2022
19:47
В федерации футбола Испании объяснили увольнение Энрике после вылета с ЧМ-2022 от Марокко
2
9 декабря 2022
15:41
Два топ-клуба Европы заинтересованы в приглашении Энрике
1
14:32
Энрике рассчитывал на новый контракт, несмотря на вылет сборной Испании с ЧМ-2022
11:31
Энрике хочет вернуться в клубный футбол после увольнения из сборной Испании
3
09:03
Пуйоль поддержал Энрике, уволенного из сборной Испании
8 декабря 2022
19:46
Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из сборной Испании
3
14:45
Фото
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
1
09:17
В Испании назвали вероятного преемника Энрике в сборной
2
7 декабря 2022
01:38
Луис Энрике ответил на вопрос, покинет ли он сборную Испании после вылета с ЧМ-2022
1
6 декабря 2022
22:58
Луис Энрике извинился перед болельщиками сборной Испании за вылет с ЧМ-2022
1
21:52
«Я дал игрокам задание – исполнить 1000 пенальти на тренировках». Энрике – за день до матча с Марокко
4
21:44
Луис Энрике взял на себя ответственность за поражение Испании от Марокко по пенальти
2
5 декабря 2022
15:31
Стало известно, кто сменит Луиса Энрике в сборной Испании после ЧМ-2022
2
4 декабря 2022
09:53
Энрике назвал двух «богов футбола»
2
3 декабря 2022
23:30
Кирьяков раскритиковал Энрике за его стримы во время ЧМ-2022
2 декабря 2022
11:52
Энрике объяснил, почему Испания пропустила 2 мяча от Японии за 3 минуты
4
08:43
Энрике – о выходе Испании в плей-офф: «Мне нечего праздновать. Доминировали над Японией 80 минут, но проиграли»
1
1 декабря 2022
09:25
Тренер Испании Энрике назвал явного фаворита ЧМ-2022
29 ноября 2022
01:14
Энрике: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»
1
28 ноября 2022
08:16
Энрике прокомментировал ничью между Испанией и Германией на ЧМ-2022
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07.05.2017 11:20
«Он может стать одним из лучших тренеров в истории «Барселоны». Кто такой Хуан Карлос Унсуэ?
Летом Луис Энрике покинет «Барселону». Вероятным преемником испанца станет его ассистент Хуан Карлос Унсуэ. «Бомбардир» – о тренере без опыта, который позволяет себе кричать на Месси.
4
20.04.2017 00:10
Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов
Команда Массимилиано Аллегри легко и стильно прошла «Барселону» и продвинулась в полуфинал. Тимофей Яценко делится впечатлениями и обещает болеть за то, чтобы Буффон наконец-то выиграл Лигу чемпионов.
21
17.04.2017 23:15
Терри уходит из «Челси». Бэйл пропустит игру с «Баварией». Дайджест событий дня
Игроки «Лиона» обратились в полицию. Зе Луиш и Адриано не помогут «Спартаку» в следующем матче. «Барселона» может сыграть с «Ювентусом» в восемь нападающих. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
12.04.2017 00:05
Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»
«Барселона» будто снова пережила предыдущую стадию Лиги чемпионов. Тогда в гостевой встрече с «ПСЖ» команда Энрике потерпела разгромное поражение. «Бомбардир» рассказывает, как ситуация повторилась в противостоянии с «Ювентусом».
18
28.03.2017 22:15
Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня
«Барселона» нашла замену Луису Энрике. В Исландии – демографический взрыв спустя девять месяцев после Евро. Месси оскорбил судью и получил дисквалификацию на четыре матча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
13.03.2017 00:35
Автогол Наваса и провал «Барселоны». Испанскому футболу нужен новый чемпион?
Голкипер «Реала» Кейлор Навас в очередной раз допустил результативную ошибку. «Барселона» неожиданно проиграла «Депортиво» и снова ищет оправдания. «Бомбардир» рассказывает, как в Испании плачут от счастья болельщики «Севильи», которая неожиданно получила шанс на титул.
3
09.03.2017 01:10
Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное
«Барселона» отыграла дикое отставание у Парижа и вышла в четвертьфинал. Тимофей Яценко попытался не тронуться умом и проанализировал, как такое вообще возможно.
44
20.02.2017 01:00
«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»
В середине недели «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ», фактически вылетев из Лиги чемпионов. Теперь команда едва не потеряла очки в матче со скромным «Леганесом» в Примере. «Бомбардир» рассказывает о виновных в провале коллектива Луиса Энрике.
10
18.11.2016 22:00
Еременко дисквалифицирован за кокаин. «Барселона» может сменить тренера. Дайджест событий дня
«Зенит» страдает от кадровых потерь. Федун обратился с предложением к Мутко. Стартовал 14-й тур РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
24.04.2016 13:30
«Барселона», «Реал», «Атлетико». Кто станет чемпионом Испании?
Допустившая несколько осечек «Барселона» неожиданно подпустила к себе конкурентов, обострив до предела борьбу за титул. «Бомбардир» разбирает шансы основных претендентов на выигрыш Примеры.
10
18.04.2016 21:15
Данни выбыл на 9 месяцев. Аленичева не уволят до конца сезона. Дайджест событий дня
Неймару грозит дисквалификация. Промес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Ученые выяснили объективную стоимость Месси и Роналду. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
27.02.2016 13:05
Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит «Оскары» в чемпионате Испании
Испанскую Примеру часто костерят за чрезмерную театральность. Здесь игроки успевают улыбнуться, когда получают по ногам, а пенальти разыгрывают на троих. В преддверии вручения «Оскаров», «Бомбардир» раздает статуэтки участникам чемпионата Испании.
2
23.02.2016 19:50
Как Луис Энрике сделал «Барселону» еще круче
После ухода Хосепа Гвардиолы многие предрекали закат «Барселоны». Однако Луис Энрике привнес свое видение в чуть забуксовавшую команду и вновь вывел ее на вершину мирового футбола. «Бомбардир» разбирается, какие шестеренки подкрутил Энрике в изобретении Гвардиолы.
3
11.01.2016 23:45
ЦСКА усилился Ткачевым. Месси получил «Золотой мяч». Дайджест событий дня
Краснодарская «Кубань» подписала Сантану. Ван Гаалу указали на дверь. «Динамо» вернуло в основной состав Денисова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
04.01.2016 23:05
Зидан – новый главный тренер «Реала». Дайджест событий дня
Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года. «Милан» подписал контракт с Боатенгом. Кокорин не перейдет в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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26.04.2017 17:13
Сумасшедшая коррида
Если Вы хотите ,чтобы Ваш друг\коллега\знакомый заинтересовался футболом, то нет более сильного и качественного способа, чем показать ему Эль-Класико. Действительно, именно с этого матча нужно начинать вводить людей в мир футбола, так как только данн
15.04.2017 17:00
Трансферы, Ла Масия и отсутствие ясности. Почему сезон для «Барселоны» уже закончен
«Барселона» проиграла 2:0 «Малаге» и 3:0 «Ювентусу». Шансы выиграть Примеру и Лигу чемпионов кажутся призрачными. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему сезон для «Барселоны» можно заканчивать досрочно.
02.01.2017 10:49
Пора увольнять! Топ-5 тренеров, которые уже ничего хорошего для клуба не сделают.
На сегодня у нас(да, это будет цикл блогов) Луис Энрике
2
02.04.2016 12:50
Эль-Класико давно минувших дней: 25 крутых фотографий
Подборка атмосферных фото самого крутого испанского противостояния.
2
02.04.2016 01:55
Что нужно знать о сегодняшнем Эль Класико
Сегодня Эль Класико – безусловное украшение всей футбольной субботы! Блог «Голевое чутье» уже с утра пораньше готовит нас к суперзрелищу.
6
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