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    Луис Энрике

    Тренер
    Имя Луис
    Фамилия Энрике
    Гражданство Испания
    Дата рождения 8 мая 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Испания 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.06.2022 Испания 1 : 1 Португалия
    05.06.2022 Чехия 2 : 2 Испания
    09.06.2022 Швейцария 0 : 1 Испания
    12.06.2022 Испания 2 : 0 Чехия
    24.09.2022 Испания 1 : 2 Швейцария
    27.09.2022 Португалия 0 : 1 Испания
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