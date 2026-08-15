Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о подписании нападающего Феррана Торреса.

Парижский клуб заключил с ним контракт до 2031 года после выкупа у «Барселоны» за 50 миллионов евро.

«Я рад трансферу Феррана Торреса. Мы улучшаем нашу команду. Мы должны быть открыты для всех возможностей, а Ферран – игрок мирового класса.

Мы его очень хорошо знаем. Он адаптируется к нашим требованиям, он может играть на любой позиции в линии атаки. Важно иметь такого игрока в составе», – заявил Энрике.