Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о подписании нападающего Феррана Торреса.
Парижский клуб заключил с ним контракт до 2031 года после выкупа у «Барселоны» за 50 миллионов евро.
«Я рад трансферу Феррана Торреса. Мы улучшаем нашу команду. Мы должны быть открыты для всех возможностей, а Ферран – игрок мирового класса.
Мы его очень хорошо знаем. Он адаптируется к нашим требованиям, он может играть на любой позиции в линии атаки. Важно иметь такого игрока в составе», – заявил Энрике.
- Ферран был в «Барсе» с 2022 года.
- Он забил 65 голов и сделал 23 ассиста в 207 матчах.
- Торрес – автор единственного мяча в финале ЧМ-2026.
Источник: RMC Sport