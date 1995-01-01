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    Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Сегодня
    15:30
    Манчестер Сити
    Эвертон
    Не начался
    П1
    1.18
    Х
    7.9
    П2
    16
    Реклама 18+
    18:00
    Тоттенхэм
    Брайтон
    Не начался
    П1
    1.73
    Х
    4.5
    П2
    4.2
    Реклама 18+
    18:00
    Лутон Таун
    Шеффилд Юнайтед
    Не начался
    П1
    1.73
    Х
    3.9
    П2
    4.9
    Реклама 18+
    18:00
    Вулверхэмптон
    Брентфорд
    Не начался
    П1
    2.12
    Х
    3.65
    П2
    3.45
    Реклама 18+
    18:00
    Ливерпуль
    Бернли
    Не начался
    П1
    1.16
    Х
    9
    П2
    17
    Реклама 18+
    18:00
    Фулхэм
    Борнмут
    Не начался
    П1
    2.4
    Х
    3.6
    П2
    2.9
    Реклама 18+
    20:30
    Ноттингем Форест
    Ньюкасл
    Не начался
    П1
    3.3
    Х
    3.8
    П2
    2.1
    Реклама 18+
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    17:00
    Вест Хэм
    Арсенал
    Не начался
    П1
    6.2
    Х
    4.4
    П2
    1.55
    Реклама 18+
    19:30
    Астон Вилла
    Манчестер Юн
    Не начался
    П1
    2.15
    Х
    3.9
    П2
    3.15
    Реклама 18+
    12 февраля, понедельник
    23:00
    Кристал Пэлас
    Челси
    Не начался
    П1
    4.4
    Х
    4
    П2
    1.73
    Реклама 18+
    Англия. Премьер-лига, 25 тур
    17 февраля, суббота
    15:30
    Брентфорд
    Ливерпуль
    Не начался
    П1
    5
    Х
    4.4
    П2
    1.6
    Реклама 18+
    18:00
    Тоттенхэм
    Вулверхэмптон
    Не начался
    П1
    1.6
    Х
    4.5
    П2
    4.9
    Реклама 18+
    18:00
    Ньюкасл
    Борнмут
    Не начался
    П1
    1.78
    Х
    4.15
    П2
    4
    Реклама 18+
    18:00
    Фулхэм
    Астон Вилла
    Не начался
    П1
    2.85
    Х
    3.55
    П2
    2.35
    Реклама 18+
    18:00
    Ноттингем Форест
    Вест Хэм
    Не начался
    П1
    2.55
    Х
    3.5
    П2
    2.65
    Реклама 18+
    18:00
    Бернли
    Арсенал
    Не начался
    П1
    7.8
    Х
    5.1
    П2
    1.37
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    20:30
    Манчестер Сити
    Челси
    Не начался
    П1
    1.35
    Х
    5.4
    П2
    8
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    18 февраля, воскресенье
    17:00
    Шеффилд Юнайтед
    Брайтон
    Не начался
    П1
    4.8
    Х
    4.2
    П2
    1.65
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    19:30
    Лутон Таун
    Манчестер Юн
    Не начался
    П1
    3.7
    Х
    3.8
    П2
    1.92
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    19 февраля, понедельник
    23:00
    Эвертон
    Кристал Пэлас
    Не начался
    П1
    1.8
    Х
    3.65
    П2
    4.4
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    Вайб Рубена Диаша.

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Ливерпуль23156252:2251
    2Манчестер Сити22154354:2549
    3Арсенал23154447:2249
    4Астон Вилла23144549:3046
    5Тоттенхэм23135549:3544
    6Манчестер Юн23122931:3238
    7Вест Хэм23106736:3636
    8Брайтон2398642:3835
    9Ньюкасл231031048:3733
    10Вулверхэмптон2395937:3732
    11Челси23941038:3931
    12Борнмут2276930:4127
    13Фулхэм23751130:3826
    14Кристал Пэлас23661126:4024
    15Брентфорд22641232:3922
    16Ноттингем Форест23561228:4121
    17Лутон Таун22551232:4220
    18Эвертон *23851026:3019
    19Бернли23341624:4713
    20Шеффилд Юнайтед23241719:5910
    * - Эвертон: снято 10
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