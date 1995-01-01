«Спартак» 2,5 года назад интересовался Кайседо: сейчас «Челси» купил его за рекордные 115 миллионов, а кем тогда усилился московский клуб?
Запасные варианты не очень-то и сработали.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52:22
|51
|2
|Манчестер Сити
|22
|15
|4
|3
|54:25
|49
|3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47:22
|49
|4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49:30
|46
|5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49:35
|44
|6
|Манчестер Юн
|23
|12
|2
|9
|31:32
|38
|7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36:36
|36
|8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42:38
|35
|9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48:37
|33
|10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37:37
|32
|11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38:39
|31
|12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30:41
|27
|13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30:38
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26:40
|24
|15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32:39
|22
|16
|Ноттингем Форест
|23
|5
|6
|12
|28:41
|21
|17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32:42
|20
|18
|Эвертон *
|23
|8
|5
|10
|26:30
|19
|19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24:47
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|23
|2
|4
|17
|19:59
|10
|* - Эвертон: снято 10
(подробнее)
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Соланке
|Борнмут
|14
|2
|Холанд
|Манчестер Сити
|14
|3
|Салах
|Ливерпуль
|14
|4
|Сон
|Тоттенхэм
|12
|5
|Боуэн
|Вест Хэм
|11
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Уоткинс
|Астон Вилла
|10
|2
|Салах
|Ливерпуль
|9
|3
|Триппьер
|Ньюкасл
|9
|4
|Нету
|Вулверхэмптон
|8
|5
|Гросс
|Брайтон
|8
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Салах
|Ливерпуль
|23
|2
|Уоткинс
|Астон Вилла
|21
|3
|Холанд
|Манчестер Сити
|19
|4
|Сон
|Тоттенхэм
|17
|5
|Фоден
|Манчестер Сити
|15