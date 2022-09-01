- 11 февраля
- 00:42 Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч 2
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 1 сентября 2022
- 18:37 «Сочи» выиграл конкуренцию за Сиссако у двух английских клубов 5
- 10 июля 2022
- 08:42 Фото «Рейнджерс» и «Сандерленд» не смогли доиграть матч из-за погасшего света
- 5 февраля 2022
- 18:10 Рой Кин прошел собеседование на пост главного тренера «Сандерленда»
- 1 февраля 2022
- 11:55 Фото 39-летний Дефо вернулся в «Сандерленд» спустя 4,5 года
- 22 декабря 2021
- 11:25 Видео 18-летний Патино забил в дебютном матче за «Арсенал» 1
- 00:36 Кубок лиги. «Арсенал» разгромил «Сандерленд» благодаря хет-трику Нкетиа и вышел в 1/2 финала
- 30 октября 2021
- 14:58 Фото «Ливерпуль» сыграет с «Лестером» и другие результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка лиги 1
- 15 марта 2021
- 18:57 Видео «Спартак» поздравил МакГиди с трофеем в «Сандерленде» 7
- 13 февраля 2021
- 21:49 Экс-спартаковец МакГиди сделал ассистентский покер в матче с «Донкастером» 1
- 29 ноября 2020
- 21:20 Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по очкам, набранным по системе «гол+пас» 1
- 15 октября 2020
- 13:42 Коутиньо, Салах, Фирмино, Мане получили наивысший балл в рейтинге трансферов «Ливерпуля» за десять лет
- 7 мая 2020
- 12:29 «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию 16-летнего Хагилла из «Сандерленда»
- 31 января 2020
- 10:35 МакГиди перешел в «Чарльтон»
- 7 января 2020
- 13:33 «Сандерленд» выставлен на продажу, несмотря на протесты фанатов 3
- 30 октября 2019
- 00:35 Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты 1
- 26 сентября 2019
- 00:37 «Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги 6
- 13 августа 2019
- 18:19 Бывший спортдиректор «Спартака: «Мне звонил помощник Спаллетти: «Просто назовите цену на Макгиди» 4
- 10 марта 2019
- 11:51 Бывшая девушка Адама Джонсона сделала аборт после ареста англичанина за совращение малолетней. Он может выйти в марте 5
- 1 января 2019
- 21:23 Фото На матч 3 дивизиона Англии пришло 11 тысяч зрителей. 8 тысяч – гостевые болельщики 5
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 18 ноября 2018
- 07:15 «Ростов» готов заплатить за Ндонга 4 миллиона 18
- 17 ноября 2018
- 10:15 «Ростов» может усилиться экс-игроком «Уотфорда» Ндонгом. Ранее его хотел заполучить «Спартак» 7
- 19 октября 2018
- 00:09 Видео Дефо набил татуировку в память о Брэдли Лоури. Мальчик скончался от рака в шесть лет 1
- 12 сентября 2018
- 01:11 Болельщик «Сандерленда» дарит клубу козла за каждую победу 1
- 6 сентября 2018
- 12:29 Защитник «Сандерленда» Джилободжи опоздал в расположение клуба на 72 дня 4
- 7 июня 2018
- 16:11 «Милан» выкупил Борини у «Сандерленда»