Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сандерленд - расписание

    Город Сандерленд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.safc.com
    Стадион Стэдиум оф лайт
    Тренер Тони Моубрей
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Сандерленд Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		12 марта, воскресенье 15:00 Норвич Сити Сандерленд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		15 марта, среда 23:00 Сандерленд Шеффилд Юнайтед
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Сандерленд Лутон Таун
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Бернли Сандерленд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Сандерленд Халл Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Кардифф Сандерленд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Сандерленд Бирмингем Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		18 апреля, вторник 21:45 Сандерленд Хаддерсфилд Таун
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Вест Бромвич Сандерленд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Сандерленд Уотфорд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Престон Сандерленд
    • Читайте нас: 
    11