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АПЛ 2026/2027
Команды
Сандерленд
Расписание
€ 410 млн
Сандерленд - расписание матчей
Сандерленд
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Сайт:
http://www.safc.com
Тренер:
Режи Ле Бри
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:00
Сандерленд
- : -
АЗ Алкмаар
20.09 | 16:00
Манчестер Сити
- : -
Сандерленд
10.10 | 17:00
Сандерленд
- : -
Брайтон
15.10 | 19:45
Торренсе
- : -
Сандерленд
18.10 | 16:00
Борнмут
- : -
Сандерленд
22.10 | 19:45
Лех
- : -
Сандерленд
25.10 | 19:30
Сандерленд
- : -
Лидс
31.10 | 18:00
Ковентри
- : -
Сандерленд
05.11 | 23:00
Сандерленд
- : -
Динамо Загреб
07.11 | 18:00
Сандерленд
- : -
Челси
21.11 | 18:00
Астон Вилла
- : -
Сандерленд
26.11 | 23:00
Сандерленд
- : -
Ягеллония
28.11 | 18:00
Сандерленд
- : -
Тоттенхэм
02.12 | 23:00
Ливерпуль
- : -
Сандерленд
05.12 | 18:00
Ньюкасл
- : -
Сандерленд
10.12 | 23:00
Милан
- : -
Сандерленд
12.12 | 18:00
Сандерленд
- : -
Ноттингем Форест
19.12 | 18:00
Сандерленд
- : -
Кристал Пэлас
26.12 | 18:00
Эвертон
- : -
Сандерленд
30.12 | 22:30
Манчестер Юнайтед
- : -
Сандерленд
02.01 | 18:00
Сандерленд
- : -
Халл Сити
05.01 | 23:15
Сандерленд
- : -
Ливерпуль
16.01 | 18:00
Челси
- : -
Сандерленд
21.01 | 23:00
Андерлехт
- : -
Сандерленд
23.01 | 18:00
Сандерленд
- : -
Ковентри
28.01 | 23:00
Сандерленд
- : -
Левски
30.01 | 18:00
Тоттенхэм
- : -
Сандерленд
06.02 | 18:00
Сандерленд
- : -
Астон Вилла
10.02 | 23:00
Халл Сити
- : -
Сандерленд
20.02 | 18:00
Сандерленд
- : -
Эвертон
27.02 | 18:00
Кристал Пэлас
- : -
Сандерленд
03.03 | 23:00
Сандерленд
- : -
Манчестер Юнайтед
13.03 | 18:00
Сандерленд
- : -
Брентфорд
20.03 | 18:00
Арсенал
- : -
Сандерленд
10.04 | 17:00
Сандерленд
- : -
Ипсвич Таун
17.04 | 17:00
Фулхэм
- : -
Сандерленд
24.04 | 17:00
Ноттингем Форест
- : -
Сандерленд
01.05 | 17:00
Сандерленд
- : -
Ньюкасл
08.05 | 17:00
Брайтон
- : -
Сандерленд
15.05 | 17:00
Сандерленд
- : -
Борнмут
23.05 | 17:00
Лидс
- : -
Сандерленд
30.05 | 18:00
Сандерленд
- : -
Манчестер Сити
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