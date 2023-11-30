Бразилия ждала победы в этом турнире 64 года. Яшин и Месси выиграли его с первого раза. Уже догадались, о чем речь?
Соревнования, в которых очень давно не участвовали российские футболисты.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Новосибирск
|18
|10
|5
|3
|22:13
|35
|2
|Родина-2
|18
|9
|5
|4
|17:13
|32
|3
|Металлург Лп
|18
|7
|6
|5
|19:20
|27
|4
|Челябинск
|18
|7
|5
|6
|19:16
|26
|5
|Текстильщик Ив
|18
|6
|7
|5
|25:18
|25
|6
|Авангард Кур
|18
|7
|4
|7
|27:19
|25
|7
|Форте
|18
|7
|3
|8
|24:27
|24
|8
|Амкар-Пермь
|18
|6
|6
|6
|19:17
|24
|9
|Чертаново
|18
|5
|7
|6
|21:18
|22
|10
|Салют
|18
|1
|2
|15
|14:46
|5