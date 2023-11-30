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    • Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
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    Россиянин уже опередил Мбаппе и Анри.

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    «Заходишь в раздевалку – и никого не нужно представлять. Ты знаешь всех в лицо».

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    «Пингвиненок», который побеждал «Барсу», «Аякс» и «Баварию».

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    У Бекхэма и Месси их поровну, у Роналду чуть меньше, а больше всего – у легенды «Лиона». Угадаете, о чeм речь?

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    «Сколько баб у него было! Он любил то одну, то другую, то третью. И в итоге прогорел» – много удивительных историй о великом советском футболисте

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Новосибирск18105322:1335
    2Родина-21895417:1332
    3Металлург Лп1876519:2027
    4Челябинск1875619:1626
    5Текстильщик Ив1867525:1825
    6Авангард Кур1874727:1925
    7Форте1873824:2724
    8Амкар-Пермь1866619:1724
    9Чертаново1857621:1822
    10Салют18121514:465
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