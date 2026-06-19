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Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги

Сегодня, 17:20
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«Кубань» не примет участие в следующем сезоне Второй лиги. Клуб решил взять паузу в связи со сложной финансовой ситуацией.

«Мы берем необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодежной команде. «Кубань-М», полностью сформированная из воспитанников регионального центра РФС ПФК «Кубань», продолжит защищать цвета клуба в высшей лиге чемпионата Краснодарского края 2026 года.

Уже осенью «Кубань» возобновит полноценную работу на профессиональном уровне. Клуб начнет активное формирование состава новой команды для участия во Второй лиге Б, старт которой запланирован на март 2027 года», – говорится в сообщении клуба.

  • «Кубань» заняла последнее место в минувшем в таблице группы «Серебро» Второй лиги А.
  • Ранее сообщалось, что клуб может прекратить существование из-за проблем с финансами.

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Источник: сайт «Кубани»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань
Комментарии (2)
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Цугундeр
1781880808
Лифт есть лифт. И это- проклятье.
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evgevg13
1781886860
Свершилось... Да возрадуйся иуда Алексян 59
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