«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»

Воспитанник «Краснодара» Егор Карташов перешел в «Родину».

19-летний футболист ранее провел за «быков» 21 матч в Молодежной футбольной лиге, в которых успел отличиться 1 забитым голом.

Карташов в ближайшее время будет играть за «Родину-3».

Футболист провел 2 матча за юношескую сборную России U17, в которой отметился 1 голом.

Ранее «Родина» подписала в третью команду 19-летнего защитника Вячеслава Сазонова из «Динамо». 18-летний вратарь Тимофей Воробьев перешел в «Родину-2» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Кубань». В молодежную команду «Родины» перебрался 18-летний полузащитник Альберт Минасян. В этом году он выступал за «Строгино».

Покинули «Родину» 20-летний защитник Егор Баранов, отправившийся в «Чайку-м», и 19-летний нападающий Тимур Шарапов.