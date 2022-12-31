- 1 марта
- 09:04 Плиев: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в «Фиорентину» и будет играть в Серии А»
- 8 февраля
- 08:11 Видео Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции 1
- 22 января
- 17:01 Товарищеский матч. Гол Миранчука помог «Локомотиву» победить «Родину» Парфенова (2:1)
- 16 января
- 11:07 Тренер «Барселоны» возглавил «Родину-2». Он работал с Гави
- 9 января
- 19:18 Фото Клуб Семшова арендовал сына Тихонова 1
- 31 декабря 2022
- 13:42 «Урал» выкупил Каштанова за 500 тысяч 3
- 23 декабря 2022
- 08:46 Агент: «Маурисио покинул «Родину», потому что ему не заплатили зарплату»
- 20 ноября 2022
- 14:58 Видео Романцев посетил матч Первой лиги 3
- 18 ноября 2022
- 22:32 Фото «Про нас ты не сказал ничего плохого». «Родина» Парфенова пригласила Роналду 2
- 2 ноября 2022
- 19:45 Видео Игрок «Звезды» Комбарова забил «Родине» ударом через себя. Он отпраздновал в стиле Роналду 2
- 15:59 Кубок России. «Звезда» Комбарова обыграла «Родину» Парфенова и вышла в 1/8 финала 2
- 1 ноября 2022
- 13:48 Президент «Урала» отказался отвечать на вопрос о выкупе Каштанова
- 21 октября 2022
- 19:27 Видео Игроки «Родины» поздравили Маурисио с днем рождения. Об него разбивали яйца и засыпали мукой
- 16 октября 2022
- 14:43 Видео «Загадка века». Ортис из «Уфы» не забил «Родине» с линии вратарской 3
- 14:15 Первая лига. «Уфа» дома уступила «Родине» Парфенова, играя с 39-й минуты в большинстве
- 15 октября 2022
- 19:59 Рыков обратился в полицию. У него оторвали автомобильное зеркало
- 4 октября 2022
- 00:43 Маурисио готов получить российское гражданство
- 20 сентября 2022
- 17:40 Фото Экс-игрок «Зенита» и «Ахмата» перешел в «Родину»
- 16:36 Фото «Родина» из Первой лиги подписала бразильского защитника
- 19 сентября 2022
- 20:29 В «Родине» подтвердили переговоры с бразильским экс-игроком «Зенита»
- 12 сентября 2022
- 18:52 Экс-игрок «Зенита» Маурисио подпишет контракт с «Родиной»
- 11 сентября 2022
- 13:10 Видео «Че, игру сегодня отменили?». «Родина» поздравила Парфенова с днем рождения тортом
- 3 сентября 2022
- 17:21 Тарасов планирует привлечь Семина в свою медийную команду 1