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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Результаты
€ 25,50 млн
Родина - результаты матчей
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://fcrodina.ru/
Тренер:
Джонатан Альба
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. Премьер-лига. 2026/2027
Товарищеские матчи. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. PARI Первая лига. 2025/2026
Товарищеские матчи. 2025
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Россия. Первая лига. 2024/2025
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Россия. Первая лига. 2023/2024
Россия. Премьер-лига. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2023
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Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 2. 2020/2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2019/2020
31.10 | 19:45
Родина
2 : 1
Краснодар
24.10 | 15:00
Факел
0 : 1
Родина
19.10 | 19:30
Родина
2 : 2
Оренбург
11.10 | 16:30
ЦСКА
3 : 0
Родина
16.09 | 18:30
Родина
1 : 1
Рубин
11.09 | 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Родина
06.09 | 16:15
Динамо Мх
2 : 0
Родина
30.08 | 15:00
Родина
0 : 3
Балтика
23.08 | 15:15
Динамо
3 : 1
Родина
15.08 | 14:00
Родина
3 : 3
Акрон
09.08 | 17:00
Зенит
1 : 2
Родина
31.07 | 20:00
Родина
2 : 4
Ростов
25.07 | 20:45
Спартак
3 : 0
Родина
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