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    Родина - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт https://fcrodina.ru/
    Стадион академии "Спартак"
    Тренер Дмитрий Парфенов
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Волгарь 1:1 Родина
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 15:00 Родина 1:1 Велес
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Алания 1:3 Родина
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 15:00 Родина 2:1 Волга
    16 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Кубань 0:1 Родина
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Родина 0:2 Нефтехимик
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 12:00 Уфа 0:1 Родина
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Родина 0:2 Енисей
    12 тур
    		1 октября, суббота 16:00 КАМАЗ 2:0 Родина
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 18:00 Динамо Мх 0:0 Родина
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Родина 1:2 Балтика
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Акрон 2:2 Родина
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Родина 1:2 Краснодар-2
    7 тур
    		27 августа, суббота 17:00 СКА-Хабаровск 2:1 Родина
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Родина 1:1 Арсенал
    5 тур
    		13 августа, суббота 19:00 Шинник 1:1 Родина
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Родина 0:0 Волгарь
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Велес 0:2 Родина
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Родина 1:3 Алания
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 18:00 Рубин 2:0 Родина
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