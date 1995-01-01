- 3 марта
- 23:21 Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал», 18 тур РПЛ, 4 марта 2023 1
- 22:48 «Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
- 22:33 Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона» 1
- 21:49 «Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность 1
- 20:40 Фото Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом 5
- 20:03 «Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута» 12
- 18:38 Рианчо назвал команду с сильнейшим атакующим потенциалом в РПЛ 6
- 17:53 «Нам своих уголовников хватает». Червиченко – о гражданстве РФ для Промеса 17
- 16:51 Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России» 30
- 16:36 «Бойкот остаeтся в силе». Фанаты «Спартака» – перед возобновлением сезона РПЛ 18
- 16:16 Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию 6
- 15:38 Стало известно, сколько билетов продал «Спартак» на домашний матч с «Уралом» 14
- 15:25 Джикия рассказал о проблемах с лишним весом 2
- 15:18 Прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы 38
- 15:11 «Спартак» и «Локомотив» заплатят 300 тысяч рублей на двоих за нарушения в кубковых матчах 1
- 14:25 «Почему на футболе он есть, а на других видах спорта нет?». Джикия призвал убрать Fan ID 24
- 13:52 Кузен Промеса, пострадавший от ножевого ранения, требует более 1 миллиона компенсации 11
- 13:02 Юрист рассказал, как Промес может получить гражданство РФ 4
- 12:58 Губерниев призвал Промеса доказать, что он не преступник 10
- 12:54 Мартинс признался, что любит напевать песню МакSим «Знаешь ли ты» 2
- 12:48 В Госдуме поддержали решение не давать паспорт РФ Промесу 19
- 12:31 Мартинс охарактеризовал Зобнина двумя словами
- 12:13 Кавазашвили: «Промес старается для России, приносит радость народу, а ему отказывают в гражданстве» 21
- 12:03 Спартаковец Мартинс назвал любимое русское слово 4
- 10:55 В «Спартаке» прокомментировали отказ Минспорта России в выдаче паспорта РФ Промесу 14
- 10:50 Текст Кто станет чемпионом РПЛ? Мнение авторов «Бомбардира» 62
- 10:15 Видео Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ 9