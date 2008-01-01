Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
14
7
7
20
8
5
1
2
11
8
3
16
8
4
4
0
12
8
4
16
8
5
1
2
15
7
8
16
8
5
0
3
16
7
9
15
8
4
0
4
14
13
1
12
8
3
2
3
12
9
3
11
8
2
5
1
11
10
1
11
8
2
4
2
13
11
2
10
8
2
4
2
12
13
-1
10
8
1
5
2
7
10
-3
8
8
2
2
4
10
14
-4
8
8
1
3
4
7
10
-3
6
8
0
5
3
9
18
-9
5
8
1
1
6
9
21
-12
4
8
0
3
5
6
12
-6
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
3
6
13
6
3
3
0
8
5
3
12
5
3
1
1
10
3
7
10
4
3
1
0
6
3
3
10
4
2
1
1
11
8
3
7
4
2
0
2
7
5
2
6
3
2
0
1
4
2
2
6
4
1
2
1
5
7
-2
5
4
1
2
1
6
6
0
5
4
1
1
2
4
5
-1
4
2
1
1
0
4
2
2
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
5
0
3
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
5
10
-5
1
4
0
1
3
3
12
-9
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
8
4
4
10
4
3
0
1
9
2
7
9
4
2
1
1
8
4
4
7
4
1
3
0
7
4
3
6
4
1
3
0
5
4
1
6
5
2
0
3
10
11
-1
6
3
2
0
1
5
4
1
6
2
1
1
0
4
3
1
4
5
1
1
3
6
8
-2
4
4
0
4
0
6
6
0
4
6
1
1
4
6
12
-6
4
3
1
0
2
2
5
-3
3
5
1
0
4
4
11
-7
3
4
0
3
1
2
3
-1
3
4
0
3
1
2
3
-1
3
3
0
0
3
3
7
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире