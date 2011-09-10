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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
€ 32 млн
ФК Ахмат
Грозный
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ахмат-Арена
Сайт:
http://fc-akhmat.ru/
Тренер:
Станислав Черчесов
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Фото
Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
16
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
Вчера, 17:31
1
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
Вчера, 16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:27
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
Вчера, 16:09
10
«Ахмат» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
Вчера, 13:20
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
12 сентября
«Ахмат» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
12 сентября
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
11 сентября
4
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
11 сентября
6
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
11 сентября
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
10 сентября
7
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
10 сентября
11
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
10 сентября
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
10 сентября
5
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
10 сентября
8
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
10 сентября
16
Фото
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
9 сентября
5
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
8 сентября
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
8 сентября
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
7 сентября
3
«Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
Фото
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
7 сентября
2
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
6 сентября
«Рубин» – «Ахмат»: кто победит в матче 7-го тура РПЛ 2026/2027
6 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
1
2
3
4
5
Главные новости
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17:47
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116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
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