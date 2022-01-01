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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Состав
€ 32 млн
Ахмат- состав команды
Грозный
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ахмат-Арена
Сайт:
http://fc-akhmat.ru/
Тренер:
Станислав Черчесов
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ульянов Вадим
Вра
24
€ 0.8 млн
71
Мицаев Расул
Вра
24
€ 0.4 млн
88
Шелия Гиорги
Вра
37
€ 0.15 млн
5
Цаке Клисман
Защ
27
€ 1.5 млн
4
Ибишев Турпал-Али
Защ
24
€ 1.2 млн
8
Богосавац Мирослав
Защ
29
€ 1.2 млн
90
Н'Донг Усман
Защ
26
€ 1.2 млн
95
Адамов Арсен
Защ
26
€ 1 млн
81
Сидоров Максим
Защ
28
€ 0.9 млн
75
Гандри Надер
Защ
31
€ 0.9 млн
22
Заре Мохаммадмехди
Защ
23
€ 0.8 млн
87
Эльбердов Ахмед
Защ
18
-
7
Садулаев Лечи
Пол
26
€ 3 млн
10
Щетинин Кирилл
Пол
24
€ 2.8 млн
6
Сидибе Калиду
Пол
27
€ 2 млн
18
Ромао Жулио
Пол
28
€ 0.8 млн
42
Келиано Мануэль
Пол
23
€ 0.8 млн
11
Исмаэл
Пол
31
€ 0.8 млн
70
Гаджиев Абакар
Пол
22
€ 0.4 млн
54
Кистенев Кирилл
Пол
19
€ 0.3 млн
20
Самородов Максим
Нап
24
€ 3 млн
17
Касинтура Эгаш
Нап
28
€ 2.5 млн
77
Мелкадзе Георгий
Нап
29
€ 1.8 млн
10
Жемалетдинов Рифат
Нап
29
€ 1.2 млн
19
Пряхин Сергей
Нап
23
€ 1.2 млн
13
Конате Мохамед
Нап
28
€ 1 млн
76
Максути Эральд
Нап
22
€ 0.7 млн
23
Кенжебек Галымжан
Нап
23
€ 0.6 млн
97
Касаджиков Алексей
Нап
18
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 9
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