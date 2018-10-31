Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Россия
2 сентября 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Увольнение Черчесова из «Ахмата» назвали ошибкой
Вчера, 22:27
2
Список всех тренерских провалов Черчесова
Вчера, 21:51
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
Вчера, 10:22
4
Радимов объяснил фиаско Черчесова в «Ахмате»
4 ноября
Агент ответил, продолжит ли Черчесов работу в РПЛ
4 ноября
1
Губерниев назвал тренера, который способен «сильно встряхнуть» «Локомотив»
4 ноября
6
Черчесов заявил о прогрессе «Ахмата» во время его работы
4 ноября
3
Черчесов ответил на вопрос о планах после увольнения из «Ахмата»
3 ноября
1
Черчесов впервые прокомментировал увольнение из «Ахмата»
3 ноября
4
Губерниев прокомментировал возможное воссоединение Черчесова и Дзюбы в «Локо»
3 ноября
5
Мостовой прокомментировал вариант «Локомотива» с Черчесовым
3 ноября
2
«Локо» отговаривают от назначения Черчесова: «Будет катастрофа»
3 ноября
5
Аршавин нашел для Черчесова два варианта в Москве
3 ноября
3
Григорян знает, почему Черчесов провалился в «Ахмате»
3 ноября
5
У «Локо» есть два кандидата на замену Галактионову
3 ноября
12
Спрогнозировано будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
3 ноября
1
Черчесов отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
3 ноября
1
Генич одним словом описал решение «Ахмата» уволить Черчесова
2 ноября
1
Мостовой иронично отреагировал на увольнение Черчесова из «Ахмата»
2 ноября
5
Губерниев назвал вероятный следующий клуб Черчесова
2 ноября
4
Аршавин отреагировал на увольнение Черчесова из «Ахмата»
2 ноября
1
«Локомотиву» предложили трех российских тренеров
2 ноября
7
Фото
«Ахмат» объявил об увольнении Черчесова
2 ноября
11
Новая информация об отставке Черчесова из «Ахмата»
2 ноября
2
На большой тренерской карьере Черчесова поставили крест
1 ноября
11
Семин прокомментировал новость об отставке Черчесова из «Ахмата»
1 ноября
2
Григорян прокомментировал отставку Черчесова из «Ахмата»
1 ноября
3
Реакция Черчесова на скорую отставку из «Ахмата»
1 ноября
Фанаты «Ахмата» потребовали отставки Черчесова
31 октября
6
Стал известен сменщик Черчесова в «Ахмате»
31 октября
18
1
2
3
4
5
Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+