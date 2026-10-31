Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Товарищеские матчи 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007