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Станислав Черчесов
Статистика
Станислав Черчесов - статистика
Россия
2 сентября 1963 (63)
Тренер
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
Ахмат
1 : 2
14.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0 : 0
11.10.2026
Балтика
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Россия. Премьер-лига 2008
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Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
В
П
Н
Ахмат
5
1
2
2
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
Ахмат
1 : 2
14.10.2026
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
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