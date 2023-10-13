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Станислав Черчесов
Материалы
Станислав Черчесов - материалы
Россия
2 сентября 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Лучшая теннисистка мира показала футбольные навыки – они куда лучше, чем у Черчесова
Перформанс Арины Соболенко.
13.10.2023 13:48
2
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
В кандидатах были другие украинцы.
20.12.2021 20:48
«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают
Уф.
02.07.2021 16:44
Сафонов, Дивеев, Миранчук в старте – как жест. Хотели? Получайте! Ну, мы и получили
Спасибо. Вот только поздновато.
17.06.2021 14:07
15
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
Основные данные.
09.06.2021 11:58
Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем
Что теперь делать?
07.06.2021 21:08
7 вопросов к игре сборной России за неделю до Евро
Про Миранчука, Черышева и на другие темы.
05.06.2021 22:26
Черчесов запретил это слово. А это? И это тоже? Тест на знание стоп-слов, которые не использует сборная России
Ты талант или резервист?
21.05.2021 15:39
Состав сборной на Евро. Жирков уже не играет в «Зените», но едет. Гилерме наказан. Где Миранчук и Ерохин?
Нет Нойштедтера, но есть Захарян!
11.05.2021 17:34
14
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
Оптимальный выбор?
15.03.2021 14:43
Марадона и Россия: уважал Путина, чуть не пришел в «Уралан» и испортил отношения с боссами «Наполи» после матча со «Спартаком»
Еще задумывался о получении российского гражданства.
26.11.2020 16:02
17
Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год
В команде – сразу 28 человек.
02.11.2020 16:30
Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике
Хотя тот ничем не запомнился.
12.10.2020 01:29
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
Кто сыграет с Сербией и Венгрией в сентябре.
25.08.2020 17:15
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Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
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