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  • Марадона и Россия: уважал Путина, чуть не пришел в «Уралан» и испортил отношения с боссами «Наполи» после матча со «Спартаком»

Марадона и Россия: уважал Путина, чуть не пришел в «Уралан» и испортил отношения с боссами «Наполи» после матча со «Спартаком»

Марадона мог приехать в клуб из Премьер-лиги? Что-что? Да-да

Конец 90-х. Точнее, 1997-й. «Уралан» из Элисты только-только вышел в высший дивизион. Скромный клуб уже тогда называли главным кандидатом на понижение уже через сезон, но «Уралан» удивлял. В 1998 году занял седьмое место в таблице, в следующем сезоне забрался в полуфинал Кубка России.

«Уралан» запомнился еще и попыткой пригласить Диего Марадону. Цель – просто привести в команду звезду футбола, привлечь внимание болельщиков и жителей Калмыкии. У «Уралана» это почти удалось, но помешали проблемы со здоровьем Марадоны.

Вот так об этом рассказывал бывший президент «Уралана» Кирсан Илюмжинов:

«Мы с ним вели переговоры, мы уже обговаривали цену. Мы договаривались, что он будет играющим тренером. Пару раз выйдет на поле, ударит по мячу. Он для нас, для молодежи, для жителей Калмыкии нужен был как символ, как флаг футбола.

У него появилась проблема со здоровьем, поэтому мы не подписали контракт. А так все было готово».

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На матч со «Спартаком» Марадона вообще не хотел приезжать. В итоге прилетел на частном самолете и один гулял по Красной площади

«Спартак» столкнулся с «Наполи» в 1990 году в 1/8 финала Кубка чемпионов. Первый матч в Неаполе – нулевая ничья. Ответная встреча – тоже нули, но по пенальти (5:3) «Спартак» прошел дальше.

В матче, который был в Москве, Марадона вышел на поле на 65-й минуте, заменив Джанфранко Дзолу, и реализовал один из послематчевых пенальти.

В ответной встрече против Марадоны играл Василий Кульков – тогда говорили, что Кульков полностью закрыл Марадону. Станислав Черчесов об этом так написал в своей книге:

«Кульков справился, как никто бы на его месте. Конечно, Диего – футболист такого уровня, что не позволить ему вообще ничего сделать было нереально. Были у него и удары классные, и передачи. Но в целом размен удался».

Есть несколько историй вокруг этой игры:

1. Изначально Марадона вообще не хотел ехать на игру и аргументировал это тем, что «Наполи» справится со «Спартаком» и без него.

Тогда менеджер клуба Лучано Моджи пригрозил Марадоне исключением из команды – и тот все же согласился прилететь в Москву. Но прилетел он не вместе с остальными игроками, а на частном самолете – вместе с женой и агентом.

Марадона прилетел в Москву ночью и сразу же поехал на экскурсию по городу. Журналист Goal Алессандро Базиле писал, что Красная площадь была закрыта для посетителей. Но благодаря своему статусу он договорился с милицией, что он может зайти туда один. Также Марадоне провели персональную экскурсию по мавзолею.

В отель Марадона вернулся в три ночи – за 12 часов до игры со «Спартаком». Он немного опоздал на завтрак с командой, что очень взбесило Моджи.

2. У Марадоны и Моджи были плохие отношения. Тренер «Наполи» Альбертино Бигон согласился включить Марадону в стартовый состав, но Моджи не позволил. Он отправил Марадону на скамейку запасных и отнял у него десятый номер – в том матче Марадона играл под 16-м номером.

3. Этот матч – начало немного подпорченных отношений «Наполи» и Марадоны. Моджи кричал после возвращения в Италию: «Марадона заплатит за свои ошибки». Марадона отвечал: «А что я сделал? Я был в запасе, вышел на замену, обострил игру и забил свой пенальти. Если Лучано захочет предъявить мне за какие-то существующие ошибки, то пусть звонит мне сразу же».

Моджи и президент «Наполи» Коррадо Ферлайно спустя месяц после матча подали на компанию, представляющие интересы Марадоны, в суд и требовали возвращения части денег, выплаченных по контракту. В суде «Наполи» говорил, что устал терпеть выходки Марадоны, которые наносят вред репутации клуба.

Диего Марадона думал о российском гражданстве и уважал Путина

1 июля 2017 года. Диего Марадона приехал в Москву на Кубок конфедераций и сразу же дал большое интервью для RT. В нем – про Россию, работу и политике. Владимиру Путину он посвятил такую цитату:

«Путин – феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин – это человек, который может принести мир многим на этой планете».

Еще до интервью в инстаграме Марадоны была такая фотография с подписью: «Восхищение».

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Про Путина Марадона также говорил: «У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин».

После интервью появились слухи, что Марадона собирается получить русское гражданство. Они были настолько громкими, что Виталий Мутко, который на тот момент был президентом РФС, подтвердил информацию: «Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть». Разумеется, до принятия гражданства эти разговоры не дошли.

В конце октября этого года Марадона вновь вспомнил про Путина:

«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что коронавирус уже больше невозможно выносить».

Телеграм-канал автора про Серию А и итальянский футбол

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Россия Спартак Уралан Наполи Черчесов Станислав Марадона Диего
Комментарии (17)
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Klop-22
1606397820
Земля пухом этому человеку. Для меня Марадона бог футбола.
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Вальдемар IV
1606411452
статья как обычно ради упоминания рабов или путина
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САДЫЧОК
1606419905
Марадона-Бог футбола ! А , Путин -.... ?
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Great Tartaria
1606423673
Диего Марадона думал о российском гражданстве и уважал Путина теперь я о нем буду думать хуже
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Дядя Серёжа
1606439807
А Вася Кульков, царство небесное, пятую пенальку забил... Марадона... Царство небесное...
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Арч
1606458438
увожал путена?кошмар!дедушка на старости с катушек сьехал!а гитлера он не увожал?
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Drapik
1606580388
Марадона всю жизнь был бунтарем, а в Латинской Америке бунтарство - это в первую очередь чегеварство, это неприятие США. Поэтому не удивительно, что Марадона поддерживал и одобрял любого политика, который хотя бы на словах публично критиковал Штаты.
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