Песьяков описал Акинфеева одним прилагательным

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уровне коллеги Игоря Акинфеева.

– Вы зимой говорили, что будете играть, пока Игорь Акинфеев не завершит карьеру. Он продлил контракт на один год, вы – на два. Вам уже 37 лет. Значит, чувствуете в себе еще силы?

– Ну да, поэтому и продлил на два года – чувствую в себе силы и немало, можно так сказать. Здоровье вроде бы позволяет, отсюда и два года. Не могу наиграться, ничего в этом плане не изменилось.

А параллель с Игорем Владимировичем я провел в шутку, но, наверное, какая-то доля правды в этом есть. В любом случае мы отталкиваемся от здоровья и играем столько, сколько получится.

– Вы с ним общались на эту тему?

– Нет.

– Вы два возрастных и при этом больших для России вратаря.

– Для России. Но с Игорем Владимировичем сравнивать себя не стоит – он, пожалуй, по-настоящему великий, а я... достойный. Пусть будет так.