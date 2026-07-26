Губерниев оценил 5-летнюю работу Карпина в сборной: «Из трофеев отмечу серебряные медали в Египте»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу Валерия Карпина в сборной России.

«Из трофеев Валерия Карпина отмечу серебряные медали в Египте – они были добыты в упорной борьбе. Очень сложно оценить его уровень, потому что мы не участвовали в турнирах, кроме египетского. Однако на сборную в регионах приходят люди, поэтому команда должна быть в полной боевой готовности.

Но Карпину сложновато раскрыться в роли главного тренера в сборной на данный момент. У него были все шансы сделать это в «Динамо» год назад, но он не сумел. Поэтому ждeм, когда наша сборная вернeтся и Валерий Георгиевич реализует своe недюжинное тренерское мастерство», – сказал Губерниев.