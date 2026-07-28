Стало известно может ли Пруцев остаться в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо доволен полузащитником Данилом Пруцевым, вернувшимся из аренды в «Локомотиве».
«Испанскому коучу нравится, как Даня качественно тренируется, здорово сыграл против «Родины» и забил гол.
Главный тренер неоднократно в комплиментарной форме отзывался о футболисте. Поэтому существует сценарий, при котором 26-летний полузащитник останется в Тушино», – написал журналист Анар Ибрагимов.
- Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
- В прошлом августе игрок переходил на правах аренды в «Локомотив», где провел 31 матч, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov