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Аршавин оценил сделку по продаже Бориско для «Балтики»

Сегодня, 13:58
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает вероятную продажу вратаря Максима Бориско в ЦСКА отличной сделкой для «Балтики».

«С одной стороны, Бориско – это потеря. Но Талалаев работает в команде, которая нацелена на продажи. Когда у «Балтики» хороший результат, она должна продавать. Андрей Викторович как амбициозный, добившийся определенного результата человек, хочет его продолжать, но тогда он не осознает уровень команды.

Для меня потеря Андраде для них более ощутима, чем Бориско. Я даже разговаривал с Андреем Викторовичем – он рекламировал Бориско, что тот тащит в каждом матче. Но я считаю, что «Балтика» с приемлемым вратарем и той же обороной, что у нее была, играла бы так же.

Зачем «Балтике» оставлять Бориско? Это отличная сделка. Нужно искать вратаря, которого они хотят – тогда команда будет работать так, как должна», – сказал Аршавин.

  • Сообщалось, что ЦСКА заплатит «Балтике» за голкипера 180 миллионов рублей по опции выкупа.
  • 26-летний Бориско защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1.
  • В прошлом сезоне он в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика ЦСКА Аршавин Андрей Бориско Максим Андраде Кевин
Комментарии (2)
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СПОРТ 21 века
1785242812
Странные заявления от Аршавина. Он в курсе, что без Бориско Балтика не выиграла ни одного матча. Что касается Андраде, без него играли несколько раз, и результат никак не менялся, тем более что он довольно часто для защитника его позиции грубо ошибался. Бориско, если как-то и ошибался, то на результате это вообще никак не сказывалось. Может, Аршавин просто не желает видеть сильную Балтику, поэтому так и говорит. Всем же известно, какие отношения у клубов. Даже вон Латышонка собираются вести через Нижний Новгород (где ранее работал сегодняшний гендир Балтики), а не напрямую...
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Бумбраш
1785244128
И гнусавый про сделки... может он внебрачный сын оранжевого старца?
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