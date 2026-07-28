Аршавин оценил сделку по продаже Бориско для «Балтики»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает вероятную продажу вратаря Максима Бориско в ЦСКА отличной сделкой для «Балтики».

«С одной стороны, Бориско – это потеря. Но Талалаев работает в команде, которая нацелена на продажи. Когда у «Балтики» хороший результат, она должна продавать. Андрей Викторович как амбициозный, добившийся определенного результата человек, хочет его продолжать, но тогда он не осознает уровень команды.

Для меня потеря Андраде для них более ощутима, чем Бориско. Я даже разговаривал с Андреем Викторовичем – он рекламировал Бориско, что тот тащит в каждом матче. Но я считаю, что «Балтика» с приемлемым вратарем и той же обороной, что у нее была, играла бы так же.

Зачем «Балтике» оставлять Бориско? Это отличная сделка. Нужно искать вратаря, которого они хотят – тогда команда будет работать так, как должна», – сказал Аршавин.