Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, что делал в последние годы.
«Я не сидел сложа руки пять лет. Я посмотрел больше матчей, чем во время работы в «Реале». Я много наблюдал за сборной Франции, и у нее большой потенциал», – сказал Зидан.
- О назначении 54-летнего специалиста в сборную Франции было объявлено сегодня.
- Ранее национальную команду покинул Дидье Дешам, возглавлявший ее 14 лет.
- Зидан не работал тренером 5 лет после ухода с поста главного тренера «Реала» в июне 2021 года.
Источник: L'Equipe