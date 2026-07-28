Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, что делал в последние годы.

«Я не сидел сложа руки пять лет. Я посмотрел больше матчей, чем во время работы в «Реале». Я много наблюдал за сборной Франции, и у нее большой потенциал», – сказал Зидан.