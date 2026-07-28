Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, в каком стиле будет играть команда под его руководством.

«Скоро вы увидите мой стиль, мы проведем пресс-конференцию в сентябре. Меня вдохновляет игра. Я был «десяткой», и больше всего меня вдохновляет возможность забивать голы. Я прожил в Испании 25 лет, вы знаете, что это значит. На поле я был лидером. Сегодня я становлюсь лидером благодаря своему опыту.

Я не могу в двух словах объяснить, как мы будем побеждать. У меня замечательная команда. Мне нужно ознакомиться с ситуацией, встретиться с игроками, объяснить им мой план игры и то, что мы будем делать вместе. Затем от меня как тренера будет зависеть, продолжит ли эта команда побеждать.

Результаты сборной Франции были великолепными, игра была великолепной. Мне все очень нравилось, как и всем. Болельщикам не на что жаловаться.

Мы собираемся работать по-другому. Дешам – это Дешам, Блан – это Блан, Зидан – это Зидан. Я собираюсь делать то, что умею. Я хочу обеспечить стабильность, чтобы сборная Франции продолжала побеждать», – сказал Зидан.