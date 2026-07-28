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  • У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля

У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля

Сегодня, 21:50

Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба поделился подробностями конфликта с экс-главным тренером красно-белых Унаи Эмери. Он признался, что все началось из-за молочного коктейля.

  • Дзюба и Эмери находились в «Спартаке» вместе в 2012 году.
  • После разгромного поражения от «Динамо» (0:5) Дзюба бросил в микст-зоне крылатую фразу: «Пусть говорит наш тренеришка», после чего Эмери вскоре уволили.

«Из-за молочного коктейля у меня начался суперконфликт с Эмери. Вообще все началось с этого – из-за молочного коктейля.

Почему мы вообще начали с ним тогда цепляться. Мы были на сборах в Австрии. У нас был сплав на лодках и фуршет командный, ужин. Все заказывают пиво, колу, а мы с Женей Макеевым сладкоежки были и заказали (молочный коктейль).

Я взял коктейль, подбегает Ледяхов и говорит: «Ты плавишь всю контору. Ты че? Это вообще кошмар». Я говорю: «В смысле?» Коктейль, говорит, нельзя. Просто молочный ванильный коктейль. Он говорит: «Ты все плавишь». Я говорю: «Так, стопэ. Значит, пиво можно, колу с сахаром можно, а молочный коктейль нельзя?! Вы вообще нормальные там, нет?» – «Тренер сказал – нельзя». Не вопрос – убираю в сторону.

А у Макеева жировая была, он ел весь «Макдональдс», все съедал, и у него еще минус 3 килограмма. Он говорит: «Слабак», берет два коктейля и приговорил. Я, по-моему, газированную воду пил или даже колу, сидел, плевался.

На следующий день у нас собрание утром на поле: «Один из вас не уважает коллектив, команду. Не будем об этом, это показывает ваш профессионализм, уважение…» А я понимаю, что как-то странно – про меня что ли говорят?

Я спрашиваю: «Извините, мистер, а вы про кого говорите?» Он отвечает: «Неважно. Он и так понимает». Я говорю: «Нет-нет, у нас в России принято: раз вы сказали «а», говорите и «б». Вы на кого намекаете? Не на меня ли случайно?» Он говорит: «Молодец, правильно понял».

Я говорю: «Не понял. А в чем смысл?» Он отвечает: «Ты вчера выпил коктейль ванильный. Я лично видел, что ты пил этот коктейль». Я спрашиваю: «Вы лично видели? Я не пил коктейль». Он говорит: «Я лично видел». Я говорю: «Вы даете слово, что лично видели, что я пил?» Он отвечает: «Да». Я говорю: «Тогда вы, извините по-русски, проотвечались, потому что я его не пил. Поэтому моя совесть чиста. Но это вообще бред. Пиво можно, колу можно, а молочный коктейль нельзя. Мы не в детском саду. Но я его не пил».

Он спрашивает: «Тогда кто?» Я говорю: «Я что, похож на стукача? Если надо – он сам скажет. Не надо – это не мое дело». И Макеев такой: «Мистер, это я выпил». Он говорит: «И Дзюбы?» – «И Дзюбы». Он такой: «Да? Ну ладно, тогда я, значит, перепутал». Я говорю: «Так вы же лично видели. Так вы видели или вам кто-то сказал?»

Ну и все, с того у нас такой холодок начался, и пошло-поехало. Это же вообще, это абсурд. Молочный коктейль. Такое ощущение, как будто кальян сидел шарашил и бургер заедал»

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Источник: ютуб-канал Суперлига
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Дзюба Артем Эмери Унаи
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