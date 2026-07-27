«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»

«Челси» изучает возможность подписания 35-летнего нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.
Контракт форварда с «Брайтоном» рассчитан еще на год, и клуб осведомлен об интересе лондонцев. Переговоры находятся на ранней стадии, однако все стороны с оптимизмом оценивают перспективу сделки. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассчитывает на Уэлбека не только как на игрока, но и как на лидера для молодого состава.
- В минувшем сезоне Уэлбек провел 37 из 38 матчей «Брайтона» в АПЛ и забил 13 мячей – лучший показатель в лиге за всю карьеру.
- Всего после перехода из «Уотфорда» в 2020 году он отличился 51 раз в 201 игре за клуб.
- Уэлбек – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за который забил 29 мячей в 142 матчах. С 2014 по 2019 год выступал за «Арсенал» (32 гола в 126 играх), затем провел сезон в «Уотфорде» и перешел в «Брайтон».
Источник: The Athletic