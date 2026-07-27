«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»

«Челси» изучает возможность подписания 35-летнего нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

Контракт форварда с «Брайтоном» рассчитан еще на год, и клуб осведомлен об интересе лондонцев. Переговоры находятся на ранней стадии, однако все стороны с оптимизмом оценивают перспективу сделки. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассчитывает на Уэлбека не только как на игрока, но и как на лидера для молодого состава.