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АПЛ 2026/2027
Команды
Брайтон
€ 601 млн
Брайтон
Брайтон & Хов
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Фалмер
Сайт:
http://www.brightonandhovealbion.com
Тренер:
Фабиан Хюрцелер
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Расписание
Таблица
АПЛ. Команду Лэмпарда жестко унизили (0:5)
13 сентября
«Ковентри» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Брайтон» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Брайтон» – «Лидс»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
Трансляция
«Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Челси» – «Брайтон»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Брайтон» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
22 августа
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке полузащитника за 70 миллионов
21 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда
29 июля
1
«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»
27 июля
Фото
«Тоттенхэм» продал защитника за 50 миллионов
14 июля
Футболист АПЛ сбил женщину, проехав на красный свет
8 июля
4
Фото
Клуб АПЛ купил Свободу за 5 миллионов
2 июля
1
«Брайтон» хочет купить Свободу
21 июня
4
«Тоттенхэм» приобрел защитника за 60 миллионов
18 июня
«Тоттенхэм» согласовал 60-миллионный трансфер
16 июня
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
16 июня
Фото
Задок стал футболистом «Брайтона»
6 июня
1
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Сафонов попал в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES
4 июня
3
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Рекордсмен АПЛ по количеству матчей завершил карьеру
1 июня
4
1
2
3
4
5
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