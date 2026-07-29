Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда

Сегодня, 11:19
1

«Челси» согласовал трансфер нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

Он договорился с лондонцами о контракте до 2028 года и в ближайшее время пройдет медосмотр.

«Брайтон» удовлетворил запрос игрока о переходе, поскольку через год нападающий мог стать свободным агентом.

Ожидается, что вскоре «Челси» также подпишет хавбека «Брентфорда» Джордана Хендерсона.

  • 35-летний Уэлбек в прошлом сезоне провел за «Брайтон» 40 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
  • На его счету 42 игры, 16 голов и 4 ассиста за сборную Англии, за которую он выступал в последний раз в 2018 году.

Еще по теме:
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»
«Челси» нацелился на игрока, за плечами которого 12 лет в «Ливерпуле»
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Брайтон Челси Уэлбек Дэнни
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilya-ilya-google
1785319058
Реальные пенсионеры
Ответить
Главные новости
«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА
12:59
Игрока «Зенита» хотят приобрести за 35 миллионов
12:48
2
Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»
12:40
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
12:23
8
«Реал» начал переговоры о покупке лучшего игрока ЧМ-2026
12:16
Бубнов рассказал, как отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»
12:02
3
Мовсисян: «Спартак» настолько высоко по сравнению с «Зенитом», что его нельзя даже разглядеть»
11:52
7
Генич – об игроке «Краснодара»: «За ним очередь от Кремля стояла»
11:44
5
«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда
11:19
1
Бубнов: «Оренбург» никуда не вылетит, они являются фарм-клубом «Зенита»
11:11
18
Все новости
Все новости
«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда
11:19
1
«ПСЖ» хочет отомстить «Реалу», подписав Родри
Вчера, 22:55
2
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
Вчера, 21:50
21
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 17:46
Родри пропустит начало сезона
Вчера, 16:24
1
«Реал» может купить лучшего игрока ЧМ-2026 за 50-60 миллионов
Вчера, 15:24
Фото«Сити» продлил контракт с защитником
Вчера, 15:15
1
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
Вчера, 15:07
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
Вчера, 11:38
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
Вчера, 09:18
1
«Реал» сделал предложение Винисиусу
Вчера, 08:30
1
«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»
27 июля
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
«Челси» нацелился на игрока, за плечами которого 12 лет в «Ливерпуле»
27 июля
Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Арсенала»
27 июля
2
Завершил карьеру вратарь, игравший с Аршавиным за «Арсенал»: «Спасибо тебе, футбол, за все»
26 июля
2
«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса
25 июля
Реакция Хусанова на новый контракт с «Манчестер Сити»
25 июля
1
ФотоХусанов подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
25 июля
Украинец Забарный может покинуть «ПСЖ»
25 июля
7
ФотоДоннарумма сыграл свадьбу в Италии, ее посетили Холанд и Гвардиола
25 июля
5
Роналду переманивает Бруну Фернандеша в «Аль-Наср»
25 июля
1
Фото«Ньюкасл» подписал полузащитника «Монако» за 35,5 миллиона
24 июля
1
«Челси» договорился о трансфере защитника за 52 миллиона
24 июля
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов
23 июля
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
23 июля
11
ФотоОфициальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Фото«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+