«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда

«Челси» согласовал трансфер нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

Он договорился с лондонцами о контракте до 2028 года и в ближайшее время пройдет медосмотр.

«Брайтон» удовлетворил запрос игрока о переходе, поскольку через год нападающий мог стать свободным агентом.

Ожидается, что вскоре «Челси» также подпишет хавбека «Брентфорда» Джордана Хендерсона.