«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда

«Челси» согласовал трансфер нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.
Он договорился с лондонцами о контракте до 2028 года и в ближайшее время пройдет медосмотр.
«Брайтон» удовлетворил запрос игрока о переходе, поскольку через год нападающий мог стать свободным агентом.
Ожидается, что вскоре «Челси» также подпишет хавбека «Брентфорда» Джордана Хендерсона.
- 35-летний Уэлбек в прошлом сезоне провел за «Брайтон» 40 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
- На его счету 42 игры, 16 голов и 4 ассиста за сборную Англии, за которую он выступал в последний раз в 2018 году.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X