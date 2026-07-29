«Реал» начал переговоры о покупке лучшего игрока ЧМ-2026

«Реал» начал устные переговоры с «Манчестер Сити» по поводу возможного трансфера полузащитника Родри.
Ранее президент «Мадрида» Флорентино Перес одобрил сделку.
«Реал» готов заплатить за обладателя «Золотого мяча» лучшему игроку ЧМ-2026 более 50 миллионов евро.
- 30-летний Родри в прошлом сезоне испанец провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
- Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X