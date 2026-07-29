«Реал» начал переговоры о покупке лучшего игрока ЧМ-2026

«Реал» начал устные переговоры с «Манчестер Сити» по поводу возможного трансфера полузащитника Родри.

Ранее президент «Мадрида» Флорентино Перес одобрил сделку.

«Реал» готов заплатить за обладателя «Золотого мяча» лучшему игроку ЧМ-2026 более 50 миллионов евро.