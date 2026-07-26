Умяров высказался об интересе из Испании

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал интерес из Примеры.

– Летом были новости об интересе испанских клубов.

– Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только.

– Был ли какой-то конкретный интерес?

– Все вопросы к клубу.