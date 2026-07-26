Умяров высказался об интересе из Испании

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал интерес из Примеры.
– Летом были новости об интересе испанских клубов.
– Ничего не могу сказать. От журналистов слышу только.
– Был ли какой-то конкретный интерес?
– Все вопросы к клубу.
- Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- В сезоне-2025/26 Умяров провел 39 матчей за «Спартак» и отметился четырьмя голевыми передачами.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»