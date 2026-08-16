В «Спартаке» дали информацию по травме Барко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о травмированном полузащитнике Эсекьеле Барко.

– Какие сроки восстановления Барко? Может ли это продлиться несколько месяцев?

– Нет, о таких сроках точно речь не идет. У него был удар в ребра, сейчас он в процессе восстановления. В прошлой игре он не был готов на 100%. Мартинс тоже. Постараемся сделать все, чтобы как можно скорее вернуть их в строй.