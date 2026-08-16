В «Спартаке» дали информацию по травме Барко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о травмированном полузащитнике Эсекьеле Барко.
– Какие сроки восстановления Барко? Может ли это продлиться несколько месяцев?
– Нет, о таких сроках точно речь не идет. У него был удар в ребра, сейчас он в процессе восстановления. В прошлой игре он не был готов на 100%. Мартинс тоже. Постараемся сделать все, чтобы как можно скорее вернуть их в строй.
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 77 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
Источник: «Матч ТВ»