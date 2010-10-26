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Команды
Спартак
Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо
Спартак
Испания
19 августа 1973 (53), Логроньо
Тренер
Статистика
Новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
25
Громкое заявление Дасаева о работе Карседо в «Спартаке»
2 ноября
12
Карседо прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Локомотивом»
1 ноября
1
Карседо рассказал, как ему спартаковская молодежь
30 октября
2
Карседо отреагировал на жесточайшую критику спартаковца Парады
29 октября
1
Карседо ответил на претензии болельщиков «Спартака»
29 октября
5
Карседо прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Рубином»
28 октября
9
Бубнов вынес вердикт о тренерском уровне Карседо
28 октября
27
Черданцев назвал нелогичными решения Карседо по составу в матче с ЦСКА
27 октября
1
У Черданцева возник острый вопрос к Карседо после дерби с ЦСКА
26 октября
6
Бывший директор «Спартака» назвал виновного в поражении от ЦСКА
26 октября
10
Газзаев назвал ошибочное решение Карседо в матче с ЦСКА
25 октября
18
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА
25 октября
18
Бубнов заявил, что Игдисамов и Карседо могут «напороть» при выборе составов на дерби
23 октября
1
Карседо поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак»
22 октября
2
Бояринцев отметил особенность игры «Спартака» при Карседо
21 октября
1
Карседо дали совет, кого выпустить против ЦСКА – Угальде или Даку
20 октября
2
Аршавин назвал главные изменения в «Спартаке» при Карседо
20 октября
8
Заявление Карседо перед матчем ЦСКА – «Спартак»
19 октября
21
В «Спартаке» поделились впечатлениями от Карседо
19 октября
2
Карседо ответил, почему «Спартак» всегда пропускает на выезде
19 октября
Карседо готовит вратарский сюрприз на матч с ЦСКА
18 октября
10
Карседо прокомментировал 4:0 «Спартака» с «Рубином»: «Это был особенный матч»
18 октября
2
Артига пригрозил «Спартаку»: «Знаю методику Карседо»
16 октября
2
Уволенный тренер «Факела» раскрыл нюансы игры «Спартака»
16 октября
Карседо высказался о восстановлении Мартинса
16 октября
1
Карседо сказал, что будет исправлять в «Спартаке» после матча с «Родиной»
16 октября
5
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
15 октября
Мостовой – о «Спартаке»: «Проиграют 2-3 матча – сразу начнут кричать, что тренер плохой»
15 октября
20
Карседо объяснил, почему не выпустил Даку против «Крыльев Советов»
11 октября
1
2
3
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