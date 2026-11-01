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Хуан Карлос Карседо - статистика
Спартак
Испания
19 августа 1973 (53), Логроньо
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Родина
2 : 4
15.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 1
10.10.2026
Спартак
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Лига чемпионов 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2006
Чемпионат России 1999
Команда
И
В
П
Н
Спартак
5
4
0
1
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Родина
2 : 4
15.10.2026
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
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