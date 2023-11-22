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2-я лига Лига Б. Группа 4:
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    «Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России
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    «Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России

    Кировское «Динамо» не выигрывало с октября 2015 года − это слабейший результат в русском футболе. Николай Живоглядов изучил эту команду и поговорил с ее игроком о том, как в пять утра футболисты толкали задымившийся автобус и можно ли прожить на минимальный размер оплаты труда.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Торпедо Миасс16113233:1236
    2Химик-Август1687119:631
    3Рубин-21675415:1426
    4Носта1667319:1425
    5Урал-21656520:2021
    6Уралец-ТС164668:1218
    7Динамо Брл1645728:2917
    8Оренбург-21636714:2415
    9Акрон-21603139:343
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