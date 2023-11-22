В русский футбол пришел хоккеист «Ак Барса». Он начинает карьеру в 30 лет
Может сыграть в ПФЛ уже в эти выходные.
«Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России
Кировское «Динамо» не выигрывало с октября 2015 года − это слабейший результат в русском футболе. Николай Живоглядов изучил эту команду и поговорил с ее игроком о том, как в пять утра футболисты толкали задымившийся автобус и можно ли прожить на минимальный размер оплаты труда.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Торпедо Миасс
|16
|11
|3
|2
|33:12
|36
|2
|Химик-Август
|16
|8
|7
|1
|19:6
|31
|3
|Рубин-2
|16
|7
|5
|4
|15:14
|26
|4
|Носта
|16
|6
|7
|3
|19:14
|25
|5
|Урал-2
|16
|5
|6
|5
|20:20
|21
|6
|Уралец-ТС
|16
|4
|6
|6
|8:12
|18
|7
|Динамо Брл
|16
|4
|5
|7
|28:29
|17
|8
|Оренбург-2
|16
|3
|6
|7
|14:24
|15
|9
|Акрон-2
|16
|0
|3
|13
|9:34
|3