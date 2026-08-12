Медиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»

Полузащитник Ираклий Квеквескири перешел в медиаклуб Lit Energy.

Ранее он выступал в РПЛ за «Оренбург» и «Факел».

«Добро пожаловать в наш коллектив, Ираклий ❤️‍🔥», – говорится в сообщении медиаклуба.

По информации журналиста Ивана Карпова, Квеквескири будет зарабатывать в Lit Energy 400 тысяч рублей в месяц.

36-летний хавбек в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Оренбург», сделал 1 ассист. До этого он за три сезона сыграл в 89 встречах за «Факел», где забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Больше всего матчей в карьере Квеквескири сыграл за «СКА-Хабаровск» (126 встреч, 7 голов, 8 ассистов)..

Ранее 19-летний вратарь «Оренбурга» Николай Тюленев перешел в «Носту». В свою очередь, во вторую команду «Оренбурга» из «Нефтехимика» перебрался 18-летний хавбек Самир Закирзянов. Экс-хавбек «Факела» 25-летний Никита Моцпан стал игроком «СКА-Хабаровск», а бывший игрок хабаровчан 28-летний испанец Жорди Тур перешел в швейцарский «Стад Лозанна Уши».