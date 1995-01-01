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    Стад Лозанна Уши

    Город Лозанна
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт fcslo.ch/
    Стадион Олимпик-де-ля-Понтез
    Тренер Антони Брайзат
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