Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Стад Лозанна Уши - Серветт
Стад Лозанна Уши - Серветт: обзор матча 05 августа 2023
Стад Лозанна Уши
05.08.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
90+6'
П. Пфлюке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стад Лозанна Уши - Серветт
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
П. Пфлюке
78'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Д. Кутеса
78'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Й. Северен
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
N. Garcia
74'
69'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ж. Гуйемено
69'
Замена
Т. Конья
️️️️
Д. Дулин
64'
Желтая карточка
Г. Ондуа
62'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
57'
Замена
К. Бедья
️️️️
Х. Туати
Желтая карточка
В. Амдиу
34'
Замена
С. Камара
️️️️
L. Pos
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Лозанна Уши
1
Dany Da Silva
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
23
Ryan Kadima
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
47
Giovani Bamba
ЦП
14
Лиридон Мулай
ЦП
25
Валон Амдиу
ЦП
10
Mergim Qarri
ЦП
20
Nathan Garcia
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
22
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
49
Самку Камара
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
3-4-3
1
27
23
4
47
25
Амдиу
10
14
Мулай
22
Данхо
21
20
4-1-2-1-2
18
Малл
3
Вуйоз
4
Руй
6
Барон
19
Северен
28
Дулин
5
Ондуа
21
Гуйемено
7
Кутеса
24
Туати
27
Кривелли
4
49
Камара
49
Камара
4
20
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
20
28
Дулин
8
Конья
8
Конья
28
Дулин
19
Северен
14
Пфлюке
14
Пфлюке
19
Северен
7
Кутеса
10
Фофана
10
Фофана
7
Кутеса
21
Гуйемено
23
Роделен
23
Роделен
21
Гуйемено
24
Туати
9
Бедья
9
Бедья
24
Туати
Остались в запасе
Стад Лозанна Уши
Серветт
74
Jeremy Vachoux
ВР
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
78
Лео Бессон
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
74
Jeremy Vachoux
ВР
8
Romain Bayard
ЦП
7
Альбан Айдини
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
27
Zachary Marvin Hadji
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
Главный тренер
Антони Брайзат
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Стад Лозанна Уши - Серветт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Новости команд
Все
Стад Лозанна Уши
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+