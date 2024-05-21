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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Стад Лозанна Уши
Люцерн - Стад Лозанна Уши: обзор матча 21 мая 2024
Люцерн
21.05.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 2
Завершен
Стад Лозанна Уши
88'
М. Майер (П)
14'
Э. Махмуд
15'
Э. Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Стад Лозанна Уши
89'
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
В. Дамашкан
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Майер
88'
81'
Желтая карточка
Э. Акичи
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Грбич
79'
Желтая карточка
Л. Виллигер
77'
71'
Замена
И. Гарби
️️️️
Л. Мулай
Замена
Н. Хаас
️️️️
Я. Кадак
70'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Т. Клидже
70'
Желтая карточка
Я. Кадак
62'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
L. Meyer
59'
Замена
М. Майер
️️️️
L. Winkler
46'
15'
ГОЛ! 0:2!
Э. Махмуд
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Махмуд
Пас отдал
Л. Мулай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Стад Лозанна Уши
74
Jeremy Vachoux
ВР
23
Ryan Kadima
ЦЗ
5
Lavdrim Hajrulahu
(К)
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
24
Эдмонд Акичи
ОП
8
Romain Bayard
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Стад Лозанна Уши
12
Noah Noverraz
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
4
Lucas Pos
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Альбан Айдини
ПВ
20
Nathan Garcia
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
3-3-2-3
14
Жакес
4
Лефгрен
5
2
14
Яшари
20
Дорн
29
26
Кадак
18
Клидже
9
Грбич
90
4-1-1-2-2
74
5
15
27
23
24
Акичи
8
11
Махмуд
14
Мулай
27
Хьюле
31
Дамашкан
26
Кадак
32
Хаас
32
Хаас
26
Кадак
29
7
Майер
7
Майер
29
5
19
Ульрих
19
Ульрих
5
18
Клидже
27
Виллигер
27
Виллигер
18
Клидже
9
Грбич
9
Адеми
9
Адеми
9
Грбич
31
Дамашкан
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
31
Дамашкан
14
Мулай
17
Гарби
17
Гарби
14
Мулай
Остались в запасе
Люцерн
Стад Лозанна Уши
1
Паскаль Лорец
ВР
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
12
Noah Noverraz
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
20
Nathan Garcia
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Антони Брайзат
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
Остались в запасе
12
Noah Noverraz
ВР
4
Lucas Pos
ЦЗ
22
Миша Эберхард
ЦП
47
Giovani Bamba
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
20
Nathan Garcia
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Антони Брайзат
Статистика матча Люцерн - Стад Лозанна Уши
2
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
5
Офсайды
11
2
Количество передач
463
457
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Кубок, Финал
Стад Лозанна Уши
0 : 3
24.05.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 0
18.04.2026
Грассхоппер
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Стад Лозанна Уши
2 : 1
04.02.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
David Huwiler, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Стад Лозанна Уши
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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