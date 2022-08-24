- 24 августа 2022
- 23:23 Фото «Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии 1
- 24 апреля 2022
- 19:26 Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном» 1
- 18 января 2018
- 23:32 Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли» 3
- 20:47 Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля 1
- 19:55 Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак» 25
- 3 января 2018
- 06:56 Экс-игрок «Локомотива» Циглер перешел в «Даллас»
- 28 апреля 2017
- 22:52 «Базель» восьмой раз подряд стал чемпионом Швейцарии
- 18 марта 2017
- 23:36 Митрюшкин провел шестой «сухой» матч в чемпионате Швейцарии 7
- 14 февраля 2016
- 23:27 Кержаков забил после 476-ти дней «молчания» 2
- 22:34 Кержаков: «Бывшие одноклубники поздравили с первым голом за «Цюрих» 2
- 21:24 Фото Кержаков: «Папа, с Днем рождения! Я знаю, что мои голы всегда были для тебя лучшим подарком!» 4
- 15 января 2016
- 16:49 Фото «Ингольштадт» усилился форвардом сборной Парагвая
- 30 декабря 2015
- 11:48 Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
- 6 августа 2015
- 22:40 Лига Европы. Полтавская «Ворскла» обыгрывает «Жилину», но выбывает из турнира 7
- 3 июля 2015
- 23:43 "Спартак" уступил в товарищеском матче "Люцерну" 405