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    Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против «Люцерна» (0:3).

    – Не стоит серьезно воспринимать результата матча с «Люцерном»?

    – (Смеется). Нет, почему? К каждой игре нужно относиться серьезно. Думаю, физическое состояние «Люцерна» на данный момент значительно лучше, чем наше. Кроме того, перед игрой ставили себе задачу поиграть по 15-20 минут Чорлуке и Ари. Мы ее решили. А результат сегодня нам не особенно важен. Нам указали на определенные ошибки – каждый год нужно начинать с самого нуля. Вот и сейчас мы так начинаем. Сегодня был хороший нормальный спарринг.

    – Как вам Чорлука и Ари?

    – Хорошо, что вышли впервые на поле после восьми месяцев отсутствия. Переживали, чтобы не было каких-то жестких столкновений с их участием. В целом все прошло нормально. В итоге они сыграли даже больше запланированного. На этом этапе им достаточно. Дальше постепенно будем давать им время. Для нас сейчас важно подготовить игроков, а результат на данном этапе не играет никакой роли.

    Напомним, что Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 23:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 января 2018, 01:28

      ...а что переживать–на тотализаторе заработали деньжат...

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > 1bear 19 января 2018, 09:22

      расстроился, что ставка не сыграла? :))

      1
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      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > mdu86 19 января 2018, 19:44

      ...конечно...

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