Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против «Люцерна» (0:3).

– Не стоит серьезно воспринимать результата матча с «Люцерном»?

– (Смеется). Нет, почему? К каждой игре нужно относиться серьезно. Думаю, физическое состояние «Люцерна» на данный момент значительно лучше, чем наше. Кроме того, перед игрой ставили себе задачу поиграть по 15-20 минут Чорлуке и Ари. Мы ее решили. А результат сегодня нам не особенно важен. Нам указали на определенные ошибки – каждый год нужно начинать с самого нуля. Вот и сейчас мы так начинаем. Сегодня был хороший нормальный спарринг.

– Как вам Чорлука и Ари?

– Хорошо, что вышли впервые на поле после восьми месяцев отсутствия. Переживали, чтобы не было каких-то жестких столкновений с их участием. В целом все прошло нормально. В итоге они сыграли даже больше запланированного. На этом этапе им достаточно. Дальше постепенно будем давать им время. Для нас сейчас важно подготовить игроков, а результат на данном этапе не играет никакой роли.

Напомним, что Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля.