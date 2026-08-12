ЦСКА посоветовали подписать врага Месси

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейскому клубу нужно обратить внимание на форварда Мауро Икарди.
«Я советую руководству ЦСКА подписать контракт с Мауро Икарди. Если мне не изменяет память, аргентинец после ухода из «Галатасарая» по-прежнему является свободным агентом.
У меня нет сомнений, что он будет так же полезен армейцам, как и Миралем Пьянич. На мой взгляд, его нахождение в команде пошло бы на пользу молодым игрокам и соотечественнику Лусиано Гонду, который никак не начнет забивать.
В общем, по моему мнению, это очень интересный вариант, над которым стоит подумать», – заявил Масалитин.
- Рыночная стоимость Икарди – 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он забил 16 голов в 47 матчах за «Галатасарай».
- У 33-летнего нападающего давний конфликт с Лионелем Месси.
Источник: «РБ Спорт»