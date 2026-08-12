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ЦСКА посоветовали подписать врага Месси

12 августа, 00:43
3

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что армейскому клубу нужно обратить внимание на форварда Мауро Икарди.

«Я советую руководству ЦСКА подписать контракт с Мауро Икарди. Если мне не изменяет память, аргентинец после ухода из «Галатасарая» по-прежнему является свободным агентом.

У меня нет сомнений, что он будет так же полезен армейцам, как и Миралем Пьянич. На мой взгляд, его нахождение в команде пошло бы на пользу молодым игрокам и соотечественнику Лусиано Гонду, который никак не начнет забивать.

В общем, по моему мнению, это очень интересный вариант, над которым стоит подумать», – заявил Масалитин.

  • Рыночная стоимость Икарди – 4 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне он забил 16 голов в 47 матчах за «Галатасарай».
  • У 33-летнего нападающего давний конфликт с Лионелем Месси.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай ЦСКА Масалитин Валерий Икарди Мауро
Комментарии (3)
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yaromirmaslomlo
1786484708
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Галина Бронемясова
1786492533
кстати, это может сработать. помнится, икардыч отписал всё, что у него было, своей жирной профурсетке ванде, которая изменяла ему со спартачом. и каким нужно было быть дебилом, чтобы и всю свою зарплату оформить на неё, зная об изменах. конченный дурак. но российскую зарплату может сохранить у себя, хер ей отсюда что-то придёт на карту.
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АЛЕКС 58
1786502470
Никого не купят,жмоты. Бабаев любит Тамика! Как он ласково о Мусаеве,даже подозрительно!
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