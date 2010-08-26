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Команды
ЦСКА
Лусиано Гонду
€ 7 млн
Лусиано Гонду
ЦСКА
22 июня 2001 (25)
#32 | Нападающий
189 см
Аргентина
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Трансферы
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
1 октября
6
Вагнер Лав дал совет форвардам ЦСКА, как стать бомбардирами
27 сентября
1
Гонду высказался об участии ЦСКА в борьбе за победу в РПЛ
23 сентября
Гонду – о победе ЦСКА над «Динамо Мх»: «Надо уметь страдать и мучиться»
18 сентября
2
ЦСКА получил предложение по Гонду
9 сентября
8
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
4 сентября
6
Гонду близок к уходу из ЦСКА
1 сентября
31
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
28 августа
6
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
26 августа
10
Видео
Гонду забил за ЦСКА впервые с апреля
22 августа
7
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
16 августа
3
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
16 августа
1
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
11 августа
10
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
9 августа
4
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Форварда ЦСКА отправили в церковь
2 августа
13
Подробности переговоров ЦСКА и «Боки» по Гонду
30 июля
5
У ЦСКА есть кандидаты на замену Гонду
22 июля
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
22 июля
6
ЦСКА озвучил сумму для продажи Гонду
21 июля
6
Фото
Перечислены игроки ЦСКА, от которых нужно избавиться
22 июня
7
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
8 мая
8
Генич определил главную стратегическую ошибку Челестини
5 мая
10
«Вот поэтому Семак отказался от Гонду»: Орлов – о победе «Зенита» над ЦСКА
3 мая
8
Комичная статистика Гонду за ЦСКА
3 мая
13
Семак объяснил зимний обмен Гонду на Дивеева
3 мая
2
Видео
«Зенит» пропустил от ЦСКА на 5-й минуте, Гонду заработал пенальти
2 мая
«Зенит» уличили в том, что он ограбил ЦСКА
30 апреля
12
Генич раскрыл человека, который стоит за обменом Дивеева на Гонду
30 апреля
8
Тихонов объяснил спад Гонду после перехода из «Зенита» в ЦСКА
25 апреля
9
1
2
3
4
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