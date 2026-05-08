  • Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»

Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»

Сегодня, 00:59
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев разочарован зимним новичком команды Лусиано Гонду.

  • Аргентинца в январе забрали из «Зенита» в обмен на защитника Игоря Дивеева.
  • Форвард забил 4 гола в 13 матчах, 3 из них – в кубковой игре с «Крыльями Советов» (5:2).
  • ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ, а в среду вылетел из FONBET Кубка России от «Спартака» (0:1).

«Мусаев не забивает, потому что он не игрок стартового состава, а только на концовку матча. К тому же, мы полностью проиграли в центре поля. У нас не сработали ни Обляков, ни Кисляк, ни Баринов.

Дима вообще в первом тайме проиграл бровку, когда нам чуть не забили. Большие претензии к центру поля, особенно к Баринову.

Лусиано, конечно, никакущий. Он просто никакой! Я зимой думал, что отличного игрока к нам берут, поменяли кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил: в позиционной игре, отборе, чтении позиции. А Лусиано по итогу нулевой, как с ним добывать результат?

Сколько моментов со «Спартаком» не реализовали Бандикян, Мусаев и Гонду! Там должен был быть просто разгром во втором тайме, а мы 1:0 проиграли. ЦСКА могли разбомбить «Спартак», чтобы те даже больше не трепыхались.

Не могу сказать, что нужно сделать с Шевелeвым за обмен Дивеева на Гонду, но нужно сделать тренерский совет в клубе, как в хоккейном ЦСКА. Вот у них в этом совете и Михайлов, и Третьяк. Не должен один человек из своего мнения производить какие-то мероприятия. Ни в коем случае так делать нельзя.

Ну как руководство может принимать решение, если оно в футболе мало смыслит? Как можно принимать такие решения? Колоссальная ошибка, что в клубе не принимаются решения людьми, игравшими в футбол», – сказал Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Mirak92
1778194286
Здесь я с маразматиком согласен. Я только не понимаю одно, чем селекция думала? Хотя Орешин как скажет, так и будет, денюжку отмыть надо же
Skull_Boy
1778210972
А бестолковый Обляков тебя устраивает, который игрок атаки уже сколько играет, а толку нет, где от Кисляка угроз больше, чем от этого мешка, хотят 2й опорник
Чугунный скороход
1778213977
Назначит надо тренера типа горлуковича, который рога бы поотшибал всем..
Император 1
1778217996
Я это ещё зимой говорил
Garrincha58
1778218015
Лусиано, что то не тянет. Очередная ошибка уже 101-я питерских селекционеров, разогнать весь штаб.
rash1959
1778218706
В каждой семье есть свой "ловчев"
Интерес
1778228130
Видишь,сколько ты сам наошибался,особенно с Гонду!? Как же тебя в "консультативный совет" включать, товарищ Ошибкин? Низзя...
