Семин выбрал лучшего игрока российского сезона

Юрий Семин ответил, какого футболиста он считает сильнейшим в российском сезоне-2025/26.

– Кого бы вы назвали лучшим футболистом сезона?

– До финала был Кордоба. Наверное, он и остается.

– Чем он вас особенно впечатлил в этом сезоне?

– Чем нападающий впечатляет? Голами, которые играют важнейшую роль. Своей работой.

Очень много работает на футбольном поле в любой ситуации, не сдается.

Но вот травма, которая была у него в финале Кубка, конечно, помешала «Краснодару».