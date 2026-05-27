Семин выбрал лучшего игрока российского сезона

Юрий Семин ответил, какого футболиста он считает сильнейшим в российском сезоне-2025/26.
– Кого бы вы назвали лучшим футболистом сезона?
– До финала был Кордоба. Наверное, он и остается.
– Чем он вас особенно впечатлил в этом сезоне?
– Чем нападающий впечатляет? Голами, которые играют важнейшую роль. Своей работой.
Очень много работает на футбольном поле в любой ситуации, не сдается.
Но вот травма, которая была у него в финале Кубка, конечно, помешала «Краснодару».
- В завершившемся чемпионате Кордоба забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.
- «Краснодар» финишировал вторым, уступив чемпионство «Зениту».
Источник: «Матч ТВ»