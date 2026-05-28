Клубы РПЛ утвердили итоги сезона-2025/26

В среду, 27 мая, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

На нем были утверждены итоги сезона РПЛ-2025/26.

«На заседании было принято решение об исключении из АФК «РПЛ» клубов «Пари НН» и «Сочи» в связи с их выбыванием по спортивному принципу.

«Пари НН», выступавший в лиге с сезона-2021/22, занял в итоговой турнирной таблице 15-е место, а «Сочи», который отыграл сезон после возвращения, финишировал последним.

Также общее собрание приняло в РПЛ московскую «Родину» и воронежский «Факел». «Родина» и «Факел» завоевали право участия в чемпионате сезона-2026/27 как две лучшие команды первого дивизиона ФНЛ и прошли необходимое лицензирование.

«Родина» дебютирует в РПЛ, а «Факел» вернeтся после года отсутствия», – говорится в публикации лиги.