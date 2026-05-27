Мостовой высказался о будущем Дзюбы и Кокорина

Александр Мостовой хочет, чтобы экс-форварды сборной России Артем Дзюба и Александр Кокорин продолжали карьеру.

Дзюба покинул «Акрон», Кокорин ушел из «Ариса».

Оба футболиста стали свободными агентами.

Сообщалось, что они могут воссоединиться в европейском клубе.

– Дзюба и Кокорин нужны кому‑нибудь в РПЛ?

– Однозначно! И тот, и другой. Артем, не забывайте, в «Акроне» был одним из лучших. И мы видим, что «Акрон» с ним и без него – это две разные команды.

Хотя мы понимаем, что он не много двигается, не бегает, но выигрывает столько единоборств, скидывает, отдает. Я думаю, в любом случае он пригодился бы какой‑нибудь команде.

Кокорин несколько лет провел в Европе, да, пускай на Кипре – какая разница. И он помоложе, не забывайте. Александр здесь сам выбирает, в плане того, что была история.

Он с ней всю жизнь будет жить. Я думаю, это сыграло огромную роль. Может, он не захочет вернуться – зачем?

– Каким бы клубам они подошли?

– Я не хочу советы давать. У нас же все в футболе разбираются, поэтому не буду. Но все мои слова, которые я говорил год‑два назад, все сбываются.