  • Орлов предложил «Зениту» подписать защитника ЦСКА: «Игрок с харизмой»

Орлов предложил «Зениту» подписать защитника ЦСКА: «Игрок с харизмой»

27 мая, 13:18
15

Комментатор Геннадий Орлов предложил «Зениту» вернуть Данила Кругового из ЦСКА.

«Я бы вернул в «Зенит» Данила Кругового, попытался бы во всяком случае. Быстров же к нам возвращался.

Круговой – это игрок с харизмой, такие российские футболисты нужны «Зениту». И мастерство есть.

Как он убежал от Батракова! Все думали, что у того великолепная скорость – ничего подобного! Круговой быстрее бежит», – сказал Орлов.

  • Круговой перешел из «Зенита» в ЦСКА в 2024 году.
  • В этом сезоне 27-летний россиянин провел 30 матчей в РПЛ: 6 голов, 7 ассистов.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил Орлов Геннадий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1779877324
А он под цыганями захочет снова сидеть? Гена пей таблетки)))
Ответить
ilich55
1779877719
Круговой у коней переел овса. Долго с таким весом не протянет. Это не Халк, который со своими 100 кг мог догнать и перегнать любого в РПЛ.
Ответить
Интерес
1779878081
Как говорили в хулиганском детстве :"А ху-ху не хо-хо?"
Ответить
Спартач80
1779879202
Пацан сбежал из голубятни, они пытаются вернуть его в свой вертеп.
Ответить
Цугундeр
1779880938
Во всё хлёбово у него "харизма". ( Вовочка хоть не предавал,не хитрил и не подличал, просто продали и предали на местах.
Ответить
АЛЕКС 58
1779885902
Перебьётесь!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1779887513
КРУГОВОЙ-крыса он заключил контракт с ЦСКА и поехал на сборы с ЗЕНИТом ..за спины команды подвёл....а сам крыса смеялся прямо в глаза команде...ГНИЛЬ
Ответить
alefreddy
1779888094
в легкую атлетику его срочно
Ответить
Good_win_ФКСМ
1779892377
вот только Круговой не захочет менять нормальную ориентацию на лгбт... еще чтобы воняло от него как от бо.мжа... не, не захочет. да и с футболом ему рано заканчивать)))
Ответить
boris63
1779895064
Губу, Гена, подбери, Круговой положил на Зинку большой-пребольшой.
Ответить
