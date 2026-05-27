Орлов предложил «Зениту» подписать защитника ЦСКА: «Игрок с харизмой»

Комментатор Геннадий Орлов предложил «Зениту» вернуть Данила Кругового из ЦСКА.

«Я бы вернул в «Зенит» Данила Кругового, попытался бы во всяком случае. Быстров же к нам возвращался.

Круговой – это игрок с харизмой, такие российские футболисты нужны «Зениту». И мастерство есть.

Как он убежал от Батракова! Все думали, что у того великолепная скорость – ничего подобного! Круговой быстрее бежит», – сказал Орлов.