Орлов предложил «Зениту» подписать защитника ЦСКА: «Игрок с харизмой»

Комментатор Геннадий Орлов предложил «Зениту» вернуть Данила Кругового из ЦСКА.
«Я бы вернул в «Зенит» Данила Кругового, попытался бы во всяком случае. Быстров же к нам возвращался.
Круговой – это игрок с харизмой, такие российские футболисты нужны «Зениту». И мастерство есть.
Как он убежал от Батракова! Все думали, что у того великолепная скорость – ничего подобного! Круговой быстрее бежит», – сказал Орлов.
- Круговой перешел из «Зенита» в ЦСКА в 2024 году.
- В этом сезоне 27-летний россиянин провел 30 матчей в РПЛ: 6 голов, 7 ассистов.
