Мнение Кругового о женщинах-судьях

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой высказал мнение о женщинах-арбитрах.
«Для меня женщина и мужчина-арбитр – это одно и то же. Зачем их делить? Это их работа. Почему нет, если они будут делать еe качественно? На поле я буду одинаково уважительно общаться что с мужчиной, что с женщиной», – сказал Круговой.
- В минувшем сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
- 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: Metaratings