Мнение Кругового о женщинах-судьях

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой высказал мнение о женщинах-арбитрах.

«Для меня женщина и мужчина-арбитр – это одно и то же. Зачем их делить? Это их работа. Почему нет, если они будут делать еe качественно? На поле я буду одинаково уважительно общаться что с мужчиной, что с женщиной», – сказал Круговой.