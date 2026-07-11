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Агент Батракова ответил, реален ли еще трансфер в «ПСЖ»

11 июля, 22:33
6

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что переход в «ПСЖ» еще реален.

«Нет, об окончании истории речь не идет. Шанс на «ПСЖ» все еще есть, конечно», – сказал Кузьмичев.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (6)
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BRO_football
1783799620
Конечно реален. Если сам Батраков заплатит ПСЖ
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Mirak92
1783800519
Он там нах.. не нужен. Сними очки.. Футболист показывает себя с нижней сеткой хорошо, все в ПСЖ сватают.
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волчарик
1783802443
Хватит лохматить бабушку. Сперцян дорогу показал.
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momwig_
1783803104
Вопрос в роли которую Батраков будет исполнять в ПСЖ. Ему предлагают мыть туалеты. Мы требуем - разносить сосиски
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темирхан
1783843783
конечно нет! вы о чем? может хватит сказки выдумывать! игрок абсолютно низкого уровня и ничего не умеющего на поле! он даже близко не Кварацхелия! у него даже техники нет, какой ПСЖ?
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