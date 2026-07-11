Агент Батракова ответил, реален ли еще трансфер в «ПСЖ»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что переход в «ПСЖ» еще реален.

«Нет, об окончании истории речь не идет. Шанс на «ПСЖ» все еще есть, конечно», – сказал Кузьмичев.